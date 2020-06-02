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驚險影片曝！現役少校開啟輔助駕駛　國道上放雙手「一路睡」

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記者唐詠絮／彰化報導

6月1日才發生特斯拉自駕直撞大貨車的驚險事件，沒想到6月2日天再發生1名陸軍軍官駕駛一台休旅車，讓車子自駕國道彰化路段，如入無人境界，緊繫安全帶但人卻低頭沉沉睡著，忽然間車子顛了一下，頭才又抬起來看了前面一秒，又睡著，這整整1分多鐘影片都被網友錄下上傳網路，被網友罵翻了，不只誇張還不要命了。

▲軍人行駛國道開自動駕駛睡著。（圖／彰化踢爆往提供，以下同）

▲軍人行駛國道開自動駕駛睡著。（圖／彰化踢爆網提供，以下同）

《彰化踢爆網》今天瘋傳這一段影片，版主還po文寫下「現在開在高速公路真是要非常小心，一堆疑似開自動駕駛的車，什麼時候撞上來真的不知道」，網友定睛一瞧，「天啊！是少校軍官耶」！「這難不成是站夜哨」，還有網友說，這台車甚麼時候有自動駕駛，那只是半自動，真的嚇到吃手手。

國道三隊組長張弘杰指出，將依據民眾檢舉的這段影片，吊扣3個月牌照外，還將依據道路交通管理處罰條例第43條之規定，汽車駕駛人在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車，處6千元以上24,000元以下罰鍰。

陸軍官校政戰主任蔡尚武對此表示，此名軍官今天一早從高雄官校出發北上洽公協調任務，中間開到西螺休息站有休息再繼續開車北上，可能精神不佳在高速公路上出現打瞌睡的狀況，目前已經到達目的地，今天晚上會讓他充分休息，再指派另一名同袍參謀北上跟他會合，等到任務結束再一起開車回鳳山。

蔡尚武也強調，此名軍官行駛國道卻違反道路交通管理處罰條例，必須要自行面對負責，但少校個人也對此行為深刻反省深感懊悔，軍校也會針對國軍駕駛加強教育，並以他為例現身說法，加強安全宣導，未來也會要求若要北上洽公多利用大眾運輸工具，若真的得開車，也必須睡飽有了精神再上路。
 

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