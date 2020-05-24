陸軍要役男「每天2次衝讚數」　基層：沒按的還要報事故，長官腦袋裝大O？

▲爆料者直呼，「多一個讚，國軍形象會變比較好？國軍的爛是不會因為多一個讚而有所改變的。」（點圖可放大／翻攝「靠北長官2020」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

有網友爆料，有陸軍單位長官要求役男每天兩次定時按陸軍臉書粉絲團的PO文讚，「多一個讚，269旅冤死的都會復活？多一個讚，海軍就沒有四腳獸？多一個讚，國軍形象會變比較好？」、「請問長官們什麼時候才可以不做假資料？」對此，軍方也回應了。

「靠北長官2020」臉書粉絲團近日貼出一則PO文，文中提到，「陸軍司令部的長官們，請問你們腦袋是裝大O還是漿糊？要求官兵到中華民國陸軍的臉書按讚，沒按的還要報事故，要不要再寫個操報單？」

「原本就有按讚的要在1700前退讚，1700後按的才算成效，好想知道是哪位無腦高官想出來的。」文中表示，「多一個讚，269旅冤死的都會復活？多一個讚，海軍就沒有四腳獸？多一個讚，國軍形象會變比較好？國軍的爛是不會因為多一個讚而有所改變的，請問長官們什麼時候才可以不做假資料？」

▼軍方回應，宣導軍事訓練役男加入陸軍臉書粉絲專頁，更加認識陸軍的現況。（圖／資料照／陸軍司令部）

根據爆料者貼出的照片，上頭寫道「陸軍司令部各新訓單位軍事訓練第一梯次，入伍訓訓員按讚增加率」，對象為常備兵役軍事訓練108梯和109-2梯志願役士兵，單位包括104旅、153旅、206旅、257旅、南訓中心、金防部，要記錄每天1700、2200兩個時段陸軍臉書按讚數，並統計增加數、增加比率（增加數／接訓數）。

對此，許多網友留言，「我真的笑了，發明這個的真他O的天才」、「快笑死，我當初一定撞破頭才選陸軍」、「鐵一般的腦袋！作假是從上面開始教下面做的。」

而陸軍業管臉書的組長則在PO文底下留言回應，「本軍宣導軍事訓練役男，加入陸軍臉書粉絲專頁的目的，在使役男及家屬在四個月受訓期間，透過臉書的介紹，更加認識陸軍的現況，進而了解國防，支持國防。有關少數單位求好心切的不適宜作法，司令部會進一步輔導，避免曲解立意良善的初衷，並請各單位以鼓勵的前提下執行。」