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陸軍六軍團證實：關指部1名士官實彈打靶遭跳彈擊中　

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國軍打靶，圖非當事人。（示意圖／翻攝自國防部發言人臉書）

▲國軍打靶，圖非當事人。（示意圖／翻攝自國防部發言人臉書）

記者林銘翰、蘇晏男／台北報導

陸軍關渡指揮部一名張姓士官今年4月23日在基隆外木山靶場實施實彈射擊時，遭跳彈波及導致右大腿右骨骨折。對此，陸軍六軍團11日表示，該名士官送醫治療後，目前康復狀況良好，未來不僅會懲處靶場指揮官，亦會嚴加檢查靶場設施安全。

關指部聯兵旅第一營4月23日在外木山靶場進行駐地步槍射擊訓練，但由於該靶場並非正規靶場，靶場警戒士官除射擊線區與準備區外，靶位解戒士官無法站在兩方防彈牆外，僅能在射擊時蹲在背彈牆後方，射擊結束後才會跑到前方靶位處舉旗示警。

對此，陸軍六軍團證實當天擔任警戒的張姓士官遭跳彈波及，導致右大腿右骨骨折，經幹部立即處置後就近送醫治療，而事發後已協請醫院給予最佳照護，目前康復狀況良好。

六軍團也說，未來將針對靶場指揮官進行行政重懲，另援引為例，針對靶場設施安全，嚴予檢查，確維部隊訓練安全。

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