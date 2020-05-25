陸軍特戰鮮肉實戰「野外求生」　就地取材「打頭釘」奇襲敵軍

▲陸軍特指部野外求生社，實際操作野外求生技能。（圖／中華民國陸軍臉書）



政治中心／綜合報導

陸軍特戰指揮部每年都會規劃「山隘行軍」，大批士兵橫跨台灣北中南山林訓練，同時驗收特戰技能，考驗野外求生的能力。特指部成立社團「野外求生社」，讓士兵們可藉由實際操作，強化野外求生技巧，學員們樂在其中，並讚嘆古人的智慧。

為提升官兵山區搜救能力暨戰場存活率，特指部成立野外求生社團，教導社員運用山林間隨手可得的竹子、樹枝及藤蔓，製作陷阱，捕獵野生動物，在戰時亦能發揮山林間奇襲、伏擊效果，有效阻殲犯敵，確保守備地區安全。

▲陸軍特指部野外求生社社長陳柏森上尉，在大自然教室，教導學員靈活運用區素材。（圖／中華民國陸軍臉書）



特戰士兵們運用山林間隨手可得的資源製作陷阱，發揮山林中奇襲效果。特指部野外求生社社長陳柏森上尉表示，「野外求生」是為了讓我們在多變的自然環境中，維持生命基本需求所使用的技術。希望透過社團課程，教導官兵靈活運用山區現有素材，維持簡易的「食、衣、住、行」需求，讓每位社員都能有基本求生的概念與技能。

泰雅族勇士葉泰辛一兵表示，雖然從小在部落長大，卻少有野外生活的經驗，在社團活動中學到野外求生的各項技能很受用，一定會努力學習，讓經驗與技術代代相傳。

▲陸軍特指部野外求生社一兵葉泰辛，學習使用木頭製作簡單的武器。（圖／中華民國陸軍臉書）



楊國慶中士實做「打頭釘」陷阱，就地取材利用竹子、木頭及藤蔓，再加上幾根橫木、拉力繩與制滑機就能完成，做出如此具有殺傷力的武器，且在防衛大型野生動物跟殺傷敵人都有其效果，古人的智慧真的令人佩服。

▲楊國慶中士實做「打頭釘」陷阱。（圖／中華民國陸軍臉書）

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