▲ 配合管線遷移停車場施工，新莊運動公園網球場等暫時停電。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

前瞻計畫核定的新莊運動公園地下停車場新建工程，預訂7月舉行主體工程動工典禮，為配合正在進行管線遷移等前置作業施工，新莊運動公園園區內的網球場、景觀樓、體育館和田徑場等區域將分別於6月15日和22日停電，遇雨則順延。

交通局停車管理科科長吳政諺表示，新莊運動公園地下停車場統包工程預算為9億153萬元，其中前瞻計畫補助3億3717 萬餘元，基地位於新莊運動公園林蔭大道，規劃地下3層樓，可提供汽車停車位有636個（無障礙車位、孕婦及育有 6 歲以下優先車位各13個）、機車停車位140個（無障礙車位3個），預計2022年2月完工。

吳政諺表示，目前已完成場區植栽移植，正進行管線遷移工程，因此園區內部分區域需配合施工而暫時停電；分別是網球場及景觀樓預計6月15日上午5時至晚上6時停電，如遇下雨則延到18日晚上11時至上午5時施工。另外，體育館及田徑場預計6月22日上午5時至晚上6時停電，如遇下雨則延至29日上午5時至晚上6時。

交通局表示，如提前完工，將提前供電，如施工發生特殊困難時，也可能延後供電，不再另行通知。停電造成不便之處，也請民眾見諒。

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