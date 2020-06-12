▲ 新北希望市集聯名斜槓職人，週末淡水、碧潭熱鬧登場。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「新北希望市集x斜槓職人」將於6月13、14日分別在捷運淡水站旁廣場及碧潭東側廣場舉辦，現場可以買到最新鮮農特產品及職人們手作文創商品！還有消費滿額打卡抽獎活動，獎品相當豐富！隨著疫情漸緩，民眾在防疫優先下，歡迎來趟市集小旅行，促進民生消費，振興經濟。

新北市政府農業局為擴大在地農友農產銷售通路，於新北市觀光消費地區及農村產地輔導成立12處「希望市集」，包含淡水金色水岸廣場、淡水紅樹林、新店碧潭、深坑炮仔崙、樹林、鶯歌農會、三重農會、雙溪、石碇老街、國道石碇服務站、三芝共榮社區、三芝三和社區等地，提供農友長期定點直銷，拉近與消費者的距離，期許消費者選擇安全、當季、當地的食材，轉而支持友善及有機農業農產，縮短食物里程。

農業局表示，疫情過後，正是振興經濟的好時候！今年度「希望市集」淡水站、碧潭站首度與「斜槓職人」合作，舉辦「新北希望市集x斜槓職人」聯名活動。「斜槓職人」是由一群斜槓青年組成，於2017年成立以手作工藝品、文創商品為主題的假日市集，首次到新北展售。

▲ 新北希望市集X斜槓職人」聯名假日市集活動，現場將有新北小農提供最新鮮的農產好物。



農業局說，職人們準備了手工藝品、銀飾、皮件、服飾及手作甜點、飲品等，期待與新北小農─輝要有機菜園、牛埔有機農場、萬枝伯有機農園、牧蜂農莊、天喜人茶園等農友合作，透過市集間異業結盟，傳遞給消費者手作的溫度。

「新北希望市集x斜槓職人」聯名活動時間：6月13日（淡水）、6月14日（碧潭）上午10時至下午6時，地點分別在捷運淡水站旁金色水岸廣場及新店碧潭風景區，活動當天至「新北市希望市集」及「新北市農業局－稼日蒔光」粉絲專頁打卡送紋身貼紙，消費滿300元可抽獎換取豐富贈品。

農業局長李玟表示，「新北希望市集」首次與「斜槓職人市集」合作聯名，「美味農業」也將首次與「手作文創」激盪出不同的火花，近期疫情趨緩，在落實防疫新生活前提下，歡迎大家不妨趁著週末假日走訪淡水、碧潭希望市集，以行動支持在地小農優質農產及文創產業，共創信心經濟。

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