▲ 慶祝警察節！瑞芳警分局治安交通成績亮眼，警友會表揚績優員警。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府瑞芳警分局在過去一年來治安、交通成績亮眼，尤其發生幾件駭人聽聞的案件，都能在短短數小時內偵破。另在觀光地區的交通管制以及員警的熱心服務也獲得市長肯定，使地方人士也對瑞芳分局的努力豎起拇指稱讚。

警察友瑞芳辦事處顏志發主任，對於瑞芳警分局同仁犧牲與付出，日夜辛勞維護轄區治安、主動打擊犯罪等優異表現大表讚賞，為表達慰勉之意。在11日會同楊義秋副主任親至警分局，勉勵績優同仁之辛勞並頒贈獎狀及慰問金。

▲ 瑞芳警分局治安交通成績亮眼。

瑞芳警表示，疫情解禁，可預期端午連假期間，瑞芳地區將再次迎來大批遊客，許多員警需要留守來維持地區交通治安工作，顏主任為了讓員警能一解鄉愁，也特別致贈北台灣名店端午粽禮盒給警分局全體同仁，讓同仁吃在嘴裡，暖在心裡。

分局長陳杏結表示，非常感謝警友會長期以來對警分局支持鼓勵，同時也因同仁發自內心來維護轄內治安交通，且熱心服務，才能交出一張亮眼的成績單，未來警分局全體同仁也會持續用心來服務地方，也藉警察節向全國警察同仁感謝，因為警察用心付出，才能讓民眾能夠安居樂業。

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