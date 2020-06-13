　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

渣男用iPhone誘未成年少女「四度援交」　完事強拍性愛片逼還錢

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼女性,酒醉,撿屍,性侵,男性,性功能障礙,沮喪（示意圖／記者周宸亘攝）

▲一名未成女少女為了iPhone跟男子四度援交，卻始終沒拿到手機。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者葉國吏／綜合報導

高雄一名假釋犯陳姓男子，在假釋竟然以iPhone、金錢為誘餌，透過交友App「BeeTalk」邀約一名未成年少女四度性交易。但陳男事後不給手機，少女不願再與他發生關係，陳男竟然逼少女出面性侵後強拍性愛片，少女在媽媽陪同下報警逮人。高雄市社會局依據「兒童及少年福利與權益保障法第49條第1項第9款及第97條規定」，在網站公布陳男姓名，以防有人再受害。

根據判決書指出，陳男在交友軟體讓以iPhone跟現金誘惑未成年少女援交，2人在2018年5月時約在摩鐵發生性關係。但完事後陳男只給少女1000元，並沒有依照約定贈送iPhone。後來陳男又跟該名少女發生3次性行為，少女從陳男獲得9000元費用。

不過由於陳男一直都沒送少女iPhone，少女最後不願再跟他發生關係，陳男得知後逼少女吐還9000元，若不還就陪他。少女因沒錢只能出面。2人相約在摩鐵，陳男強逼少女發生關係，甚至還強拍裸照、三段共63秒的性愛影片，影片中陳男甚至還要求少女「看鏡頭」、「叫出來」。

▲▼高雄市社會局公布陳勝宇姓名。（圖／翻攝高雄市政府社會局網站）

▲高雄市社會局公布陳男姓名。（圖／翻攝高雄市政府社會局網站）

少女事後心生畏懼，告知媽媽實情後陪同報警，警方便將陳男逮捕。法官根據2人手機對話記錄以及係愛影片，認定陳男違反少女意願強制性交而判刑。高雄市高雄市社會局依據「兒童及少年福利與權益保障法第49條第1項第9款及第97條規定」，在網站公布陳男姓名，以防有人再受害。

ET快訊
渣男用iPhone誘未成年少女「四度援交」　完事強拍性愛片逼
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

恐怖3巧合！仰德大道半年奪2命　年齡、路段、撞擊痕跡竟都相似

渣男用iPhone誘未成年少女「四度援交」　完事強拍性愛片逼還錢

男騎士撞「黃線臨停BMW」　噴飛倒地又被撞命危

北市櫃姐Google評論「湯匙超髒」！湯包店老闆PO影像　互告結果出爐

女倒車想禮讓！　清潔隊員突跳車不爽譙嗆「沒打妳就不錯了」

酒駕撞電線桿害人！台南23歲男遭「電線鉤頸」懸空…斷骨刺破動脈亡

高雄男耍壞遷怒「是誰叫我回來道歉？」　射瞎好友遭判6年半賠261萬

台南酒駕王！連4年被抓「害死1騎士」　警局玩IG：跟著搖擺就好

影／點火畫面曝光！大甲媽遶境彰化「信眾放炮迎接」　女警遭炸背部噴血

收2顆裝飾彈！被網友嗆「演很大」　王浩宇要告了：已蒐證103篇

中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

一生一次！日環食6/21登場 嘉義觀賞「上帝金戒指」最有感

陸版《你是我的命中注定》復刻經典一夜情　男主更有擔當：我要這個孩子，我要他！

陳芊芊喪禮從棺材爬出來　少君圓房後..大白天「情不自禁」

小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

起駕！大甲媽首次6月遶境進香　上萬信徒一片白「戴口罩跟隨」

丁噹再拚女團選秀！飆《我是一隻小小鳥》　經紀公司CEO給低分：唱太好不適合

恐怖3巧合！仰德大道半年奪2命　年齡、路段、撞擊痕跡竟都相似

渣男用iPhone誘未成年少女「四度援交」　完事強拍性愛片逼還錢

男騎士撞「黃線臨停BMW」　噴飛倒地又被撞命危

北市櫃姐Google評論「湯匙超髒」！湯包店老闆PO影像　互告結果出爐

女倒車想禮讓！　清潔隊員突跳車不爽譙嗆「沒打妳就不錯了」

酒駕撞電線桿害人！台南23歲男遭「電線鉤頸」懸空…斷骨刺破動脈亡

高雄男耍壞遷怒「是誰叫我回來道歉？」　射瞎好友遭判6年半賠261萬

台南酒駕王！連4年被抓「害死1騎士」　警局玩IG：跟著搖擺就好

影／點火畫面曝光！大甲媽遶境彰化「信眾放炮迎接」　女警遭炸背部噴血

收2顆裝飾彈！被網友嗆「演很大」　王浩宇要告了：已蒐證103篇

恐怖3巧合！仰德大道半年奪2命　年齡、路段、撞擊痕跡竟都相似

陸3000萬男人娶不到老婆！　復旦教授建議「一妻多夫制」：享齊人之福

比特犬咬死主人「屍橫水溝」　加拿大居民籲立法禁止飼養

看不下去了！　國民黨高雄市議員表態爭取市長補選

星巴克超萌「透明熊熊水瓶」狂洗版！倒牛奶變北極熊、裝拿鐵成泰迪熊

JK羅琳前夫「我打了JK不感到抱歉」　太陽報遭砲轟

心血管疾病最無情　力行4件事遠離台灣人2號殺手

鄧鴻源／論「歌美心更美」的費玉清

日本自民黨提議　台灣應列優先鬆綁入境名單

新冠759萬確診！　巴西疫情「趕美超英」成全球次高國家

臘腸汪「肚肉貼地」學伏地挺身　狼狽耍賴笑翻萬人：姿勢合格？

社會熱門新聞

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

暑假改管屁孩大爆發　三重警1晚讓9騎士荷包哭了

大甲媽遶境「信眾放炮」　女警遭炸傷

淡水高中生遭霸凌！帶刀報復失控了

櫃姐嫌髒！湯包店老闆公布影像　2人互告

清潔隊員不爽被擋還嗆女「沒打妳就不錯了」

為閃臨停BMW　騎士倒地遭追撞命危

2顆子彈友嗆「演很大」　王浩宇要告了

快訊／台南男大生「暴砍學長」！遭檢方聲押

全台唯一「千萬改裝」黑牛王送行　後照鏡綁了這個

中橫臨37便道大崩山全線中斷

領800萬行員怕怕老翁：利息太低

台南23歲男遭「電線鉤頸」懸空…斷骨刺破動脈亡

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔Tag經紀人：可以幫我說生日快樂嗎

拒捕男突然吃自己的肉　32分鐘後死亡

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

老公去大陸工作　她收1支片淚崩

消基會點名4款醬油標示不符！最高恐罰300萬

善良妹中3300萬卻发現彩券是P的

嘉義壯男遭蜂螫　30分送醫仍不治

月薪4萬買「1000萬房」問頭期款準備多少？

快訊／高雄女遭老鼠咬...確診「漢他病毒出血熱」

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

93歲肉粽嬤苦撐養3個憨兒孫

屈臣氏明起開賣中衛「特殊色」口罩

MOMO唱現場！韓網：太衝擊

更多

最夯影音

更多
中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退
下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

一生一次！日環食6/21登場 嘉義觀賞「上帝金戒指」最有感

一生一次！日環食6/21登場 嘉義觀賞「上帝金戒指」最有感

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面