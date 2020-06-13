參事轉任代理市長！楊明州受託「3件任務」　以後早上8點開會

▲楊明州肩負高雄市代理市長的職務，上任後將恢復每天8點開晨會。（圖／記者洪正達攝）



記者柯振中／綜合報導

高雄市長罷免案6日以93萬的得票數通過，韓國瑜確定下台，由市政府參事楊明州擔任代理市長。對此，楊明州接受媒體訪問時說明，目前有3項首要任務，接下來會恢復每天8點開晨會，以完成高雄市民對市政的期盼。

楊明州擁有成功大學土木碩士的學位，曾擔任高雄市府副秘書長、市府工務局工程科科長、養工處處長、建築管理處處長，擁有工程專業背景，陳菊執政時還曾擔任高雄市副市長，2018年韓國瑜上任後，擔任高雄市府秘書長，但2019年9月請調市府參事。

▼韓國瑜解除職務，楊明州接任高雄市代理市長。（組合圖／記者黃子倩攝、ETtoday攝影中心攝）



楊明州擔任公務員時間長，最早從基層做起，對市政的熟悉度高，而代理市長任期短，大約3個月，期間內市政不能出現空窗，熟悉市政的楊明州成了代理市長的首選。

行政院長蘇貞昌11日下午特別約見楊明州，親自交付三項任務，也相信楊能做好。對此，楊明州接受媒體採訪時回應，絕對會全力以赴，達成長官交辦的任務。

楊明州接任後，最重要的就是不讓市政出現空窗，再來就是穩住市府同仁的士氣，最後則是秉持公正，讓補選順利完成。他也提到，接下來會恢復每天8點開晨會，以完成高雄市民的期盼。

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▼楊明州接任代理市長，被蘇貞昌託付任務。（圖／記者洪正達攝）

