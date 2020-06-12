一對一扳不倒民進黨！中評社肯定「藍白合作」：這是翻轉台灣政局唯一途徑

▲《中評社》認為藍白合作是翻轉台灣政局的途徑。（圖／記者李毓康攝）



記者邱茀濱／綜合報導

韓國瑜今（12）日正式卸任，後續高雄市長補選也引發外界高度關注，然而對於藍白兩大在野黨是否合作，也存在著變數。不過，港媒《中評社》就發表社論稱，柯文哲主動拋出的白藍合作方案，或為翻轉台灣政局唯一途徑，並強調「國民黨想要重返高雄執政，甚至未來想要贏得大選，機會都是微乎其微了」。

《中評社》12日以「藍白合作是當下翻轉台灣政局唯一途徑」為題發社論指出，民進黨在台灣已成巨獸般的政黨，黨內團結，循序漸進培養人才，掌握媒體與網軍，在社會盤根錯結，靠著炒作分離意識牢抓年輕人，平均支持度已來到6成以上，難以撼動，除非內部、外部有重大改變，否則在台灣長期執政態勢不會改變，只要單靠「抗中」一味就能在台灣躺著選。

社論表示，曾在台灣一黨獨大的國民黨在2016、2020連兩次大選吞敗，在韓國瑜被罷免後更是原氣大傷；更嚴重的是，國民黨現在是內外交迫，外部有民進黨強力壓制，黨內最強的韓國瑜已遭雙殺，其它如朱立倫、江啟臣等都只能算是二軍，「不必指望」，意味接下來的高雄市長選舉必敗無疑。

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



社論提到，國民黨更大的隱憂是內鬥，潰不成軍了還繼續搞宮廷鬥爭，路線角力；總歸國民黨現在有兩條路線，一是韓國瑜、洪秀柱的九二共識派，另一路線是以朱立倫、江啟臣、王金平為主的本土派。社論說，以派系來分，則有韓國瑜、朱立倫、江啟臣3大股勢力，明年國民黨主席改選，也將是這3大勢力競逐。

社論稱，「柯文哲的台灣民眾黨11日已率先向國民黨拋出合作方案，稱可共同提名在地、優秀、無黨籍人士參與高雄市長補選，這也是2014綠白合作把柯文哲送進台北市政府的模式，但已遭國民黨否決。」

「就民眾黨立場，堅持要提『無黨籍』參選，主要是維持主體性，避免過去親民黨與國民黨合作，最後被國民黨吃掉，泡沬化的下場。」社論續指，但國民黨山頭林立，拒絕藍白合作並不意外。只是政治是選上才算數，在野聯盟的型式很多，也有可能採個案合作，方案是談出來的，未來發展值得觀察。

最後，社論強調，「面對巨獸般的民進黨，在野黨想要一對一扳倒民進黨是不可能的，台灣政局能否改變端視弱化的國民黨能否放下身段，認清現實。」