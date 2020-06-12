被國民黨批「8月15日補選太早」　民進黨：靠曲解法律掩飾沒高雄人才





▲顏若芳。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

中選會12日公告，高雄市長補選將於8月15日舉辦，遭國民黨文傳會主委王育敏砲轟「喪失客觀中立」、「中選會已經變成補選國家隊」。對此，民進黨發言人顏若芳表示，依照《公職人員選舉罷免法》規定，補選必須於3個月內完成，是指不能超過3個月，而不是最少3個月，國民黨曲解法律來掩飾沒培養高雄人才事實。

針對中選會公告高雄市長補選於8月15日舉行，王育敏表示，補選時程原本有3個月的時間，但中選會刻意提前1個月，僅剩2個月的補選作業時程，明顯是為了具有中央執政優勢的民進黨量身訂做，護航行政院副院長陳其邁坐上高雄市長職位，壓縮在野黨的準備時間，根本是私心自用，中選會已經變成「補選國家隊」。

對此，顏若芳12日晚間回應，這次高雄市長補選，從公告日到投票日共有64天，國民黨嗆說時間太短、行政不公，但拿馬英九執政時期的幾次立委補選來看，最長的時間是2009年因吳敦義組閣，南投立委補選公告到投票相距共71天，最短的時間是2015年的苗栗縣、南投縣和屏東縣的立委補選公告到投票，也不過43天。

顏若芳表示，如果按照國民黨的邏輯，馬英九執政的政府是不是補選國家隊呢？國民黨也是顯露狼性呢？奉勸國民黨開記者會罵別人之前，認真點多做功課，免得自己打臉自己。

顏若芳指出，依照《公職人員選舉罷免法》規定，補選必須於3個月內完成，所謂3個月內是指，辦理補選投票最長不超過3個月，而不是最少3個月，很明顯國民黨想用曲解法律，來掩飾國民黨主席江啟臣坦承的「國民黨輕忽高雄人才培養」事實，誠摯提醒國民黨，不要想用「千錯萬錯都是別人的錯」，卻不省思為何長期以來，沒有認真紮根，及輕忽人才培養的問題。

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