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為台南留下最後「熱血」　大億麗緻與南警六分局舉辦捐血活動

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▲台南市警六分局與大億麗緻酒店於5日共同舉辦捐血活動，陳建民分局長一馬當先，率2名副分局長捐血。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局與大億麗緻酒店於5日共同舉辦捐血活動，陳建民分局長一馬當先，率2名副分局長捐血。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局為歡慶6月15日警察節，與大億麗緻酒店於5日共同舉辦捐血活動，大億麗緻酒店雖將於6月30日熄燈，仍善盡社會責任，響應公益。

▲台南市警六分局與大億麗緻酒店於5日共同舉辦捐血活動，陳建民分局長一馬當先，率2名副分局長捐血。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警六分局長陳建民表示，今年受疫情影響，捐血人數較以往還少，為避免血庫吃緊，於疫情趨緩時辦捐血活動，慶祝警察節，並結合捐血人潮，於現場設攤位進行反毒反詐等犯罪預防宣導。

▲台南市警六分局與大億麗緻酒店於5日共同舉辦捐血活動，陳建民分局長一馬當先，率2名副分局長捐血。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為配合防疫工作，本次捐血由大億麗緻酒店提供440位名額，採線上登記制，獲得民眾踴躍登記，預估捐血總袋數上看500袋。飯店提供粽情禮袋、池上米、環保購物袋等，作為捐血好禮；另外，一次捐血500cc或首捐族，加贈酒店限量馬克杯1對，警六分局並加碼前200名額，由峰智生技公司贊助的精美洗髮乳或沐浴乳1瓶。

▲台南市警六分局與大億麗緻酒店於5日共同舉辦捐血活動，陳建民分局長一馬當先，率2名副分局長捐血。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳建民分局長為拋磚引玉，一馬當先第一位挽袖捐血，並率六分局2位副分局長、數十名警察同仁共同捐血。陳建民分局長表示，捐血不僅做公益，也促進血液循環、新陳代謝，有益健康，他自擔任外勤分局長20餘年來，捐血已超過146袋，捐出36500 C.C.的熱血。陳分局長感性的說：今年的捐血活動，對走過19年歲月的大億麗緻酒店來說，是最後一次，也是他外勤分局長任內的最後一次！

▲台南市警六分局與大億麗緻酒店於5日共同舉辦捐血活動，陳建民分局長一馬當先，率2名副分局長捐血。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南捐血中心表示，今年遇上疫情，血源較短缺，尤其每年五、六月梅雨季，連日鋒面豪雨，民眾出門捐血意願降低，所幸警察節捐血活動，解決血庫燃眉之急。警六分局表示：警察身負治安任務，是保民眾平安；在疫情嚴峻時，員警協助防疫工作，是盼民眾健康；而隨著疫情趨緩，協助防疫工作的員警旋即投入捐血活動，他們在警察節不但沒放假，反而挽袖捐血做公益，盼的就是社會健康、平安，也希望民眾熱血能一掃疫情陰霾，重新點燃希望與愛心。

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