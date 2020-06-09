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歡慶警察節！金山警分局長帶頭號召挽袖捐熱血　一天募得4萬5000cc

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▲ 歡慶警察節！金山警分局長陳永昌帶頭號召捐熱血 一天募得4萬5000cc。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 歡慶警察節！金山警分局長帶頭號召挽袖捐熱血，一天募得4萬5000cc。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

天氣非常炎熱，但擋不住波麗士與民眾的熱情，新北市金山警分局長陳永昌9日上午親率內、外勤主管帶頭，與員警、民眾一同挽袖捐血，共獲得181袋（4萬5250c.c.），集結社會各界「熱血分子」共同發揮「捐血一袋、救人一命」博愛精神，展現警察人員關懷民眾及熱心公益之情操。

金山警分局長陳永昌表示，兩位女兒熱情也加入捐血行列，也特別感謝金包里慈護宮、基隆地檢署、金山警友辦事處、自來水公司一區處萬里金山營運所、民防義警、義刑、義交、志工中隊屬等團體及其眷屬，熱情協助與贊助贈品。員警在平時維護治安之餘，也展現熱心公益情操，希望藉此拋磚引玉，讓大家共同為醫療用血盡一份心力。

陳永昌說，今年受新冠肺炎疫情衝擊，讓募集血液更加不易，熱血民眾熱情不減，捐血袋數共計募得高達181袋（4萬5250c.c.）熱血，感謝金山警分局同仁、志工、義警、民防及社會大眾等，本著「捐血一袋，救人一命」之慈悲心。

▲ 歡慶警察節！金山警分局長陳永昌帶頭號召捐熱血 一天募得4萬5000cc。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 金山警分局長陳永昌（左）帶頭號召捐熱血。金山警友辦事處主任池靜惠（中）、金包里慈護宮董事長游忠義（右）。

金山警分局表示，將持續宣導「反毒、反詐騙、兒童搭乘機車安全」不飆車、不競速、不改裝及酒駕「罰很大」等宣導！預防犯罪觀念，主要目的除了讓民眾更進一步認識現在的犯罪手法，減少被害機會之外，更要讓青少年朋友，不要因為一時的無知，遭有心人士利用，陷入了犯罪的環境。

金包里慈護宮董事長游忠義表示，感謝陳分局長號召金山警同仁，目前欠血非常多，需要大家共同來關懷，也呼籲大家能繼續以愛心來凝聚熱血，秉持能助人即是一種福氣的理念，傳承生命動力，共譜祥和溫馨的社會風氣。

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▲ 歡慶警察節！金山警分局長陳永昌帶頭號召捐熱血 一天募得4萬5000cc。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 金山警集結社會各界共同發揮「捐血一袋、救人一命」博愛精神，展現警察人員關懷民眾及熱心公益之情操。

▲ 歡慶警察節！金山警分局長陳永昌帶頭號召捐熱血 一天募得4萬5000cc。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 金山警分局長陳永昌兩位女兒熱情也加入捐血行列。

▲ 歡慶警察節！金山警分局長陳永昌帶頭號召捐熱血 一天募得4萬5000cc。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 歡慶警察節！金山警分局長陳永昌帶頭號召捐熱血 一天募得4萬5000cc。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 歡慶警察節！金山警分局長陳永昌帶頭號召捐熱血 一天募得4萬5000cc。（圖／記者郭世賢翻攝）

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