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「和泰汽車全國捐血月」熱烈開跑　號召全台10輛和泰號出勤

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▲「和泰汽車全國捐血月」熱烈開跑，號召全台10輛和泰號出勤。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者陳家豪）

▲「和泰汽車全國捐血月」熱烈開跑　號召全台10輛和泰號出勤。（圖／和泰汽車提供）

▲「2020和泰汽車全國捐血月」開跑，由和泰汽車董事長黃南光、管理本部協理劉松山與血液基金會執行長魏昇堂、處長黎蕾一同為活動揭開序幕。（圖／和泰汽車提供）

記者黃稜涵／採訪報導

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「2020和泰汽車全國捐血月」開跑，不少民眾紛紛捲起袖子捐出熱血，活動首日號召歷年捐贈的10台和泰號在全台出勤採血，並邀請到董事長黃南光及血液基金會執行長魏昇堂為活動揭開序幕，6/9～8/28活動期間將於全國舉辦超過150場的捐血活動，而從2011年捐贈捐血車至今，募集到的總捐血量已經超過2億C.C.。

▲▼ 「和泰汽車全國捐血月」熱烈開跑 號召全台10輛和泰號出勤 。（圖／記者陳家豪攝）

▲和泰汽車從2011年捐贈捐血車至今，募集到的總捐血量已經超過2億C.C。（圖／記者陳家豪攝）

積極推廣捐血的和泰汽車，成為捐血績優單位，衛福部更特別頒發獎狀表揚，和泰汽車董事長黃南光表示，「和泰汽車一直非常關心有關汽車的公益活動，我們發現捐血車機動性高，能夠主動出擊，是一個最好的捐血方式，和泰汽車每年至少捐助一輛捐血車，從南到北給需要的捐血中心，今年已經要進入第11年，以後每年還是會繼續舉辦捐血車活動」。

▲「和泰汽車全國捐血月」熱烈開跑　號召全台10輛和泰號出勤。（圖／和泰汽車提供）

▲和泰汽車積極協助推廣捐血，為捐血績優單位，由董事長黃南光(右)代表受獎與血液基金會執行長魏昇堂(左)合影留念。（圖／和泰汽車提供）

和泰汽車運用代理銷售的HINO大型車，搭載先進採血設備打造成捐血車，今年預計捐贈第11台車服務全台民眾，今年受疫情影響，血庫不時在低點徘徊，和泰汽車將捐血活動提前至6月開跑，民眾於指定場次完成捐血者即贈送獨家驚喜禮「小麥環保餐具三件組」(數量有限，贈完為止) ，希望緩解血荒危機。

▲▼ 「和泰汽車全國捐血月」熱烈開跑 號召全台10輛和泰號出勤 。（圖／記者陳家豪攝）

▲和泰汽車運用代理銷售的HINO大型車，搭載先進採血設備打造成捐血車。（圖／記者陳家豪攝）

台灣血液基金會執行長魏昇堂表示，「對我們捐血的血液庫存量是一個非常非常大的助益，和泰汽車帶頭也能夠讓其他的一些捐血活動團體了解，其實防疫不可少，但是捐血不能停，在過去十幾年間，和泰公司不但是每一年捐一輛大型的捐血車，也發動公司員工跟社會大眾一起來響應捐血，這非常難能可貴」。

▲▼ 「和泰汽車全國捐血月」熱烈開跑 號召全台10輛和泰號出勤 。（圖／記者陳家豪攝）

▲6/9～8/28活動期間，將於全國舉辦超過150場的捐血活動。（圖／記者陳家豪攝）

鼓勵年輕人關注捐血議題並養成定期捐血的習慣，和泰汽車今年再次邀請超人氣主播吳宇舒擔任和泰汽車捐血大使，以熱血輕搖滾的原創歌曲《SHOW出一臂之力，補血超CARRY！》，用清新嗓音詮釋捐血意義，滿滿正能量號召年輕人一起加入捐血行列，8/28以前走上和泰號，不管你是什麼血型，只要願意SHOW出一臂之力，就能救助需要幫助的人。

▼超人氣主播吳宇舒擔任和泰汽車捐血大使，號召年輕人一起加入捐血行列。（圖／和泰汽車提供）

▲「和泰汽車全國捐血月」熱烈開跑　號召全台10輛和泰號出勤。（圖／和泰汽車提供）

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