「熱血警察捐血獻愛」　南警五分局捐血活動獲熱烈響應

▲為慶祝2020年警察節，台南市警五分局舉辦捐血活動，希望藉此活動拋磚引玉，讓警察節更具意義。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為慶祝2020年警察節，展現警察人員熱心公益情操，台南市警五分局於10日上午9時至下午5時，分別在五分局旁特力屋捐血站及和緯路三段和緯捐血室二處舉辦捐血活動希望藉此活動拋磚引玉，讓警察節更具意義。

為鼓勵民眾踴躍參與，警友會北區辦事處共襄盛舉，提供保溫瓶、玻璃保鮮盒、密封罐組、不銹鋼餐等好禮，峰智生技董事長黃正華提供洗髮沐浴組，守望相助大隊長宋俊明提供金宋麵。

一早就有民眾、志工及分局員警在現場排隊等候捐血，警友會北區辦事處主任李曜嘉、守望相助大隊長宋俊明也先後挽袖捐出熱血，現場邀請街頭藝人退休員警王俊元吹奏薩克斯風炒熱氣氛，並提供預防犯罪、交通安全、婦幼安全等各項警政宣導。

市警五分局長陳錦文表示，近期因受新冠肺炎疫情衝擊，降低民眾捐血意願，使得血液募集更加不易。警察是人民的保母，平時打擊犯罪、維護社會治安，在此時大家把愛心化作行動捐出滿腔熱血，傳送給需要幫助的人，更彰顯人民褓母親民愛民的一面。午後隨著賣場周邊購物人潮漸多，吸引許多熱情民眾前來參與，共獲得279袋計69750c.c熱血，讓捐血活動順利圓滿結束。

・一滴4效：極淡斑、超透亮、好保濕、更Q彈