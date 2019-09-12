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「線上漫畫接龍」開跑！17天創作接力超展開　下一位漫畫家請準備

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▲▼「2019圖像小說祭」將在今年9月28日至29日由大辣出版舉辦第一屆。（圖／大辣出版提供）
▲「2019圖像小說祭」系列活動之一「線上漫畫接龍」今9/12開跑。（圖／大辣出版提供）

記者林育綾／台北報導

超刺激，不能拖稿了！2019圖像小說祭系列活動之一「線上漫畫接龍」今（9/12）開跑，連續17天由17位台港漫畫家接力創作，被指定的漫畫家必須在一天內上傳故事接龍，讓網友可以天天「追更」，而大結局將在「2019圖像小說祭」開幕日9/28當天揭曉。

▲▼ 「線上漫畫接龍」第一棒由台灣金漫獎得主小莊起頭，在臉書粉絲專頁「小莊廣告人手記」發表。（圖／大辣出版提供）
▲「線上漫畫接龍」第一棒由台灣金漫獎得主小莊起頭，在臉書粉絲專頁「小莊廣告人手記」發表。（圖／大辣出版提供）

「線上漫畫接龍」第一棒由台灣金漫獎得主小莊起頭，在臉書粉絲專頁「小莊廣告人手記」發表作品，並點名下一位漫畫家。這個活動的遊戲規則，就是連續17天，一天一位漫畫家透過漫畫接力故事，前一位指定下一位，必須在一天內上傳，風格、內容完全沒有限制，既刺激又讓漫迷期待！

請繼續往下閱讀...

「2019圖像小說祭」將在今年9月28日至29日由大辣出版舉辦第一屆，主題為「給大人看的漫畫」，除了線上的漫畫接龍以外，實體活動將在光點華山1F影像穿廊、2F多功能藝文廳舉進行，帶來為期2天免費入場的漫畫市集、沙龍座談。

現場不只匯集台灣的出版社與漫畫家，還邀請了巴黎、香港、北京等不同城市的漫畫重要人士，打造台灣第一個以圖像小說為主題的漫畫節，在開放式的空間裡，不但可以近距離接觸每個攤位的特色書籍、刊物，同時也有機會參加簽書、Live Show、音樂會等交流活動。

▲▼「2019圖像小說祭」漫畫沙龍座談場次。（圖／大辣出版提供）
▲「2019圖像小說祭」漫畫沙龍座談場次。（圖／大辣出版提供）

另外，串連的活動包括在紙街咖啡廳舉辦的華文圖像小說展，以及在台灣漫畫基地書店、Mangasick、香港Kubrick舉辦的圖像小說祭主題書展，線上與線下一起響應，主辦表示歡迎從小愛看漫畫、已經長大的你來參加。

＊漫畫市集參展單位：61Chi、Mangasick、大塊、大辣、三聯(香港)、王爍(北京)、波音漫畫誌-Elainee&好帆、紙本分格-柳廣成&麥少峯(香港)、陳繭、曾耀慶、慢工、積木、臉譜...等。（按筆畫順序）

「2019圖像小說祭」活動頁面：
https://www.facebook.com/events/470382220207581/

大辣粉絲團：https://www.facebook.com/dalapub.tw/

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