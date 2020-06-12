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初夏鮮筍正好吃！　大溪「綠竹筍」爭霸戰70筍農競逐

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▲大溪「綠竹筍」爭霸戰70筍農競逐。（圖／廖帝權提供）

▲熊波香(左)參加「綠竹筍」爭霸戰拿下亞軍，獲得高分貝的歡呼掌聲。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪區公所12日於新峰市民活動中心舉辦「2020大溪區綠竹筍」競賽，有70名筍農參賽，經過評審們以及專業儀器長達2個多時的評比，由筍農劉邱揚以7.5甜度拿下冠軍及甜度王雙料寶座，曾服務於大溪區公所、退休後種植綠竹筍的熊波香雖拿下亞軍，但名次宣布時，獲得高分貝的歡呼掌聲，展現熊波香的好人緣!▲大溪「綠竹筍」爭霸戰70筍農競逐。（圖／廖帝權提供）

▲▼熊波香參加「綠竹筍」爭霸戰拿下亞軍。（圖／廖帝權提供）▲大溪「綠竹筍」爭霸戰70筍農競逐。（圖／廖帝權提供）

大溪區長陳嘉聰說，每年的5~10月是綠竹筍的主要產期，6月是第一期產峰、也是綠竹筍最佳賞味期，不管在甜度和脆度上吃起來的口感都最佳。綠竹筍因具纖維，是養生的好食材，餐桌上受歡迎佳餚。而大溪區因水質佳，綠竹筍種植面積達556公頃，為北部地區綠竹筍主要產地，出產的綠竹筍更是品質優良。▲大溪「綠竹筍」爭霸戰70筍農競逐。（圖／廖帝權提供）

▲筍農劉邱揚以7.5甜度拿下冠軍及甜度王雙料寶座。▼「2020大溪區綠竹筍」競賽，由大溪區綠竹筍產銷班推薦績優班員約70名參賽，競爭激烈。（圖／廖帝權提供）
▲大溪「綠竹筍」爭霸戰70筍農競逐。（圖／廖帝權提供）

為了替消費者找尋最優質綠竹筍，也讓大溪筍農每年均競競業業生產及照顧綠竹筍，重視品質，大溪區蔬菜(綠竹筍)產銷班推薦績優班員約70名參賽，遴聘專家學者及公部門代表擔任評審委員，評比項目包括外觀、色澤、柔嫩度及糖度等，獲得優選的綠竹筍必須在各評分項目上都是上選之材，高手過招果然是激戰，優良的品質讓評審委員傷透腦筋難以評斷高下，經過激烈的競爭最後由筍農劉邱揚以7.5甜度拿下冠軍及甜度王寶座。▲大溪「綠竹筍」爭霸戰70筍農競逐。（圖／廖帝權提供）

▲「2020大溪區綠竹筍」競賽優勝者。（圖／廖帝權提供）

陳嘉聰說，目前亦正值國內旅遊及消費復甦的時刻，大溪綠竹筍產地位於桃園台七桃花源休閒農業區內以及石門水庫周邊，歡迎民眾夏天來到大溪除了品嚐道地優質綠竹筍料理外，也能外帶大溪優質的各式農產品回家。「2020大溪區綠竹筍」競賽優勝名單如下：冠軍-劉邱揚；亞軍-熊波香、徐定鮕；季軍-簡正清、游秀夫、葉宣佩；甜度王：劉邱揚。

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