香港《國歌條例》今天刊憲　法例正式生效

▲香港特首林鄭月娥正式簽署《國歌條例》。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港特首林鄭月娥昨天（11日）根據《基本法》第48條第3款簽署《國歌條例》，條例今日（12日）刊憲公布，並即時正式生效。她昨天表示，國歌與國旗、國徽一樣，是國家的象徵和標誌；香港特別行政區作為國家不可分離的部分，立法維護國歌的尊嚴是港府應有之義。

林鄭月娥期望，市民自覺尊重國歌，認為推廣國歌的工作至為重要。她提及，為了讓下一代了解國歌歷史和精神，以及遵守國歌奏唱的禮儀，「教育局會更新學與教資源，並以通告形式向學校發出指示，支援學校教導學生。」

《國歌條例》為奏唱、保護及推廣國歌訂定條文，以維護國家的尊嚴，增強公民的國家觀念，以及弘揚愛國精神。《國歌條例》所訂明的罪行只涉及不當使用國歌，或公開、故意、意圖侮辱國歌的行為。

此前，香港立法會大會上周在一片混亂下通過《國歌條例草案》，三讀辯論草案期間，議會陣線陳志全和朱凱廸嘗試走到主席台前潑惡臭液體，之後民主黨許智峯再走近主席台潑臭水，遭保安押離場，但立法會主席梁君彥未有暫停會議，反而突襲三讀表決《國歌條例草案》，草案在一片混亂中以41票贊成、1票反對、0票棄權下獲通過。

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