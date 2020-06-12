中國研究員解放軍背景曝光！　美國FBI直衝機場逮捕

▲美國FBI和海關人員，在洛杉磯國際機場逮捕一名有解放軍背景、涉嫌從事間諜活動的中國研究員。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／綜合報導

美國才剛公告，要限制中國解放軍背景的研究員、留學生赴美，現據《洛杉磯時報》報導，一名來自中國的研究員因涉嫌隱瞞解放軍背景、從事間諜活動，在當地時間7日正要從洛杉磯國際機場返回中國前，當場被美國聯邦調查局（FBI）逮捕。目前，該研究員已被控簽證欺詐罪，最高可判監10年和罰款25萬美元。

據加州北區檢察官辦公室11日公告資訊，該名中國研究員王欣（Xin Wang，音譯），去年3月前往美國加州大學舊金山市分校（USCF）從事科學研究，但王欣涉嫌在辦理簽證時，隱瞞其中共解放軍軍官身份。





▲中共解放軍官Xin Wang日前在洛杉磯機場被捕。（圖／取自Los Angeles Times ）

洛杉磯當地媒體報導稱，王欣在被捕時向海關及邊境人員承認，自己仍在中共軍方大學實驗室擔任技術人員，軍階相當於少校，並一直從解放軍獲得資金。

法院聲明補充，王欣坦白，自己被中方軍事人員命令，要「觀察UCSF實驗室的佈局，並帶回有關如何在中國複製它的信息。」

不過，在辦理美國入境簽證時，當時王欣卻謊稱，自己雖然曾在解放軍擔任醫學副教授14年，但任期已於2016年9月1日結束。美國聯邦檢察官進一步指控，王欣在入境美國時使用假護照，另王欣在抵達機場搭乘返回中國的班機時，還特意刪除私人手機上的微信通訊內容。

據了解，王欣所在的UCSF實驗室的部分研究，是受美國衛生及公共服務部國家衛生研究院（NIH）所資助。

值得注意的是，美國官方日前才宣布，要禁止有解放軍背景的中國留學生、研究人員入境，以避免中國竊取美國機密技術與智慧財產權；當時，中國外交部回應稱，美方以國家安全概念、莫須有的罪名推出措施，限制中國赴美簽證， 嚴重侵犯中國留學人員正當權益。

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▼該中國研究員被指控簽證詐欺，並從事間諜活動。（圖／CFP）