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社會 社會焦點 保障人權

基隆男瞎掰「疫情可放假兩週」　法官不罰還勸警：別看影子開槍

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記者黃翊婷／綜合報導

陸姓男子今年3月17日透過LINE化名為「XX總監」，留言聲稱全台9縣市受新冠肺炎疫情影響，自隔日起放假兩週，結果被警方認定散布謠言，訊後依違反社會秩序維護法送辦。但基隆地院簡易庭法官認為，整起案件證據不足，最後裁定不罰，同時也希望行政機關不要看到影子就開槍，這樣會導致行政權裁罰濫用獨大的後遺症。

▲▼手機詐騙,偷情,滑手機,秘密訊息,不法交易。（圖／記者周宸亘攝）

▲陸男開玩笑稱「疫情可以放假兩週」。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案無關）

陸男的留言內容為，「行政院宣布全台9縣市明天起實施COVID－19新型冠狀病毒假期兩個星期，從2020年3月18日開始，所有上班族、學生（強制性）休假，以免傳播」，文末還不忘附上網址連結，供網友瀏覽。

警方表示，陸男的留言內容等同於在網路上散布謠言，足以影響公共安寧，因此，訊後依違反社會秩序維護法第63條第1項第5款送辦。

不過，基隆地院簡易庭法官經過調查認為，縱使陸男的確曾透過LINE傳送上述訊息，但任何上班族、學生看到這樣的消息，必然會自行查證或等待有權決定的機關通知。

法官接著指出，警方並未舉證有多少人受到陸男的留言影響，法院當然也不能僅憑檢舉人的片面指控就下定論，況且他的行為也沒有達到散布謠言的程度，最後裁定不罰，同時也希望行政機關不要看到影子就開槍，這樣會導致行政權裁罰濫用獨大的後遺症，全案仍可上訴。

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