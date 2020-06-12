大甲媽遶境9天8夜路程340公里　14、15兩日駐駕新港奉天宮

▲嘉義縣長翁章梁、新港奉天宮董事長何達煌等人恭迎大甲媽起駕 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

受新冠疫情影響，大甲媽遶境新港今年延至6月11日深夜11時起駕，廟方今年採靠近鑾轎限800人、大小宮廟出入管制等多項防疫SOP，信眾明顯減少。恭迎起駕的嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣會做好防疫工作，也請信眾做好自主管理，歡喜迎接大甲媽遶境新港。

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▲翁章梁於大甲鎮瀾宮廟前廣場點起馬炮。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁等人點燃大甲鎮瀾宮廟埕起馬砲，宣告為期9天8夜、路程340公里的大甲媽遶境起駕。媽祖鑾轎由總統府秘書長蘇嘉全、翁章梁和台中市長盧秀燕等人扶轎緩緩移動，這項每年沿途都吸引百萬信眾的宗教盛事，今年受到疫情影響，直到6月8日才決定起駕日期，為引發群聚感染疑慮，廟方特別加強各項防疫措施。

▲大甲媽起駕 。（圖／記者翁伊森翻攝）

大甲鎮瀾宮媽祖11日起駕，預計14日抵達新港奉天宮，由於時間緊迫，嘉義縣政府10日針對迎駕儀式流程規劃、工作分配、遶境、駐駕、團拜、用餐、住宿等是否縮小規模，以及防疫措施進行討論，並做出多項決議。

▲大甲媽祖鑾轎行經宮廟及時間。（圖／記者翁伊森翻攝）



嘉縣府表示，為防範湧入的信眾成為防疫破口，廟方人員、陣頭及遶境隊伍沿線停留的宮廟團體登錄姓名及電話，住宿地點必須登記及量額溫，不提供散客住宿，供餐地點從往年的20個改為2個（登雲路古民街口和奉天宮香客大樓餐廳），用餐地點做總量管制，遶境沿線將廣設手部消毒台(乾洗手）。



縣府同時呼籲，大甲媽遶境適逢防疫新生活運動期間,在嘉義縣停留的2天1夜期間，請信眾落實戴口罩,勤洗手、維持社交距離等基本防護措施,共同迎接大甲媽的到來。

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