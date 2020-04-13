嘉義30處觀光熱點　假日前後定時定點防疫消毒

▲嘉縣率先執行30處觀光熱點假日前後定時定點防疫消毒作業 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中央流行疫情指揮中心日前公布全國11個熱門風景區後，嘉縣府也率先公布列管嘉義縣30個假日外縣市民眾經常造訪的熱點區，並表示將結合鄉鎮市公所的防疫消毒大隊，在連假及週休前後加強區域內的防疫消毒作業；其中阿里山森林遊樂區、新港奉天宮、梅山太平天梯、民雄鵝肉街與布袋高跟鞋教堂等，更是被列為前5大觀光防疫消毒熱點。

嘉義縣政府針對假日前後或連假期間，請環保局協調18個鄉鎮市公所防疫消毒大隊，加強在縣內30個重要熱門景點進行定時定點全面消毒。縣長翁章梁也前往新港鄉奉天宮前廣場視察觀光熱點的室內外消毒作業，並由環保局同仁示範如何正確丟棄口罩。

環保局長張根穆說明，在阿里山森林遊樂區部分，也與林管處達成合作共識，連假期間也將加強執行區域防疫消毒作業，讓遊客放心也讓居民安心。

▲嘉縣環保局長張跟木說清潔消毒過程 。（圖／記者翁伊森翻攝）

環保局長張根穆向翁章梁說明公布30個防疫消毒熱點與說明消毒方式，並由環保局同仁進行消毒重點解說。由於奉天宮信徒眾多，加上是前5大觀光防疫消毒熱點之一，因此有設置口罩垃圾桶方便民眾丟棄；環保局同仁也在現場示範正確丟棄口罩，並分成健康民眾的丟棄方式，以及若有呼吸道症狀，如何丟棄口罩的版本。

▲翁章梁等人示範機具清潔。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁指出，在週休以及連假期間，全國民眾的流動性相當高；因此為了在新冠肺炎期間，讓遊客放心也讓民眾安心，嘉義縣在週休前後以及連假，針對30處熱門景點執行防疫消毒作業。期盼透過這樣的作法，能降低疫情危險程度，若民眾要出遊，請務必戴口罩及勤洗手，做好自身安全作為。



翁縣長說，在熱門景點的人數總量管制問題，縣府將會做進一步的討論，並且盡快做出決定。

▲嘉縣執行觀光熱點假日前後定時定點防疫消毒作業 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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