新港奉天宮結合在地學校推動藝文活動　文昌國小「藝綺繪趣」開展

▲「藝綺繪趣」文昌國小師生聯展於新港奉天宮開展 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

由財團法人嘉義縣新港奉天宮主辦，嘉義縣文昌國小承辦藝文師生聯展「藝綺繪趣」開展。新港鄉長林茂盛、新港鄉農會總幹事林雅欣、新港藝術高中校長王崇懋、新港國中校長林琬玲及各界長官貴賓蒞臨參與，此次展覽期間至2020年6月1日至8月31日。

▲新港奉天宮董長何達煌與廟方長期推動藝文活動，此次「藝綺繪趣」為文昌國小師生聯展 。（圖／記者翁伊森攝）

新港奉天宮董事長何達煌表示，新港鄉是一個人文薈萃文風鼎盛的地方，充滿了藝術與人文氣息！藝術教育在新港鄉各學校深耕發展，不管音樂、美術還是舞蹈都相當蓬勃耀眼。

此次欣逢開台媽祖來台400年，特邀請藝術教育推動相當有成效的文昌國小師生參展，文昌國小不僅在美術有卓越的表現外，學校國樂團與絲竹團更多次拿下全國音樂比賽特優第一名的亮眼成績！

為了讓新港地區的學生有展示學習成果的機會與場域，特別與鄉內國中小達成共識，輪流在奉天宮進行藝文成果展，讓各界人士在參拜全國最有名氣的媽祖廟宇時，亦能參觀新港孩子的藝術創作，沉浸在充滿藝術氣息氛圍中的莊嚴與美感！

▲日頭赤赤曬米粉 作者／何亮瑩 指導老師／蔡宜蓉老師 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲尊師重道因材施教 作者／林其勳 指導老師／蔡勝宜老師 。（圖／記者翁伊森翻攝）

文昌國小校長賴英杰表示，本次聯展作品不限主題，讓學生充分發揮，充滿天馬行空的想像力，不受限制，在創作中展現心中最真、最原始的想法。展出的作品中，有寫實、抽象、具象的作品，參展的孩子在各項美術比賽都有非常傑出的成績，在嘉義縣美展初賽，其中何亮瑩「日頭赤赤曬米粉」高年級普通班繪畫類第二名、劉耿霖「看我的厲害」獲中年級普通班繪畫類第一名、張育誠「廟口」中年級普通班繪畫類佳作；而林其勳「尊師重道因材施教」中充滿對孔子因材施教的想像、鄭湘稜「祈福」透過天燈的施放呈現內心的虔誠，參與展出的這些孩子在世界兒童畫展嘉義縣複賽也多人榮獲特優的佳績。在此次聯展中展現出孩子們心中各種不同的想法，歡迎民眾前來參與並感受文昌國小師生充滿想像力、創造力的作品聯展。

▲「藝綺繪趣」文昌國小師生聯展 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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