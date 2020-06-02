　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新港奉天宮結合在地學校推動藝文活動　文昌國小「藝綺繪趣」開展

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲「藝綺繪趣」文昌國小師生聯展 孩子眼中最真的世界 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲「藝綺繪趣」文昌國小師生聯展於新港奉天宮開展 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

由財團法人嘉義縣新港奉天宮主辦，嘉義縣文昌國小承辦藝文師生聯展「藝綺繪趣」開展。新港鄉長林茂盛、新港鄉農會總幹事林雅欣、新港藝術高中校長王崇懋、新港國中校長林琬玲及各界長官貴賓蒞臨參與，此次展覽期間至2020年6月1日至8月31日。

▲「藝綺繪趣」文昌國小師生聯展 孩子眼中最真的世界 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲新港奉天宮董長何達煌與廟方長期推動藝文活動，此次「藝綺繪趣」為文昌國小師生聯展 。（圖／記者翁伊森攝）

新港奉天宮董事長何達煌表示，新港鄉是一個人文薈萃文風鼎盛的地方，充滿了藝術與人文氣息！藝術教育在新港鄉各學校深耕發展，不管音樂、美術還是舞蹈都相當蓬勃耀眼。

此次欣逢開台媽祖來台400年，特邀請藝術教育推動相當有成效的文昌國小師生參展，文昌國小不僅在美術有卓越的表現外，學校國樂團與絲竹團更多次拿下全國音樂比賽特優第一名的亮眼成績！

為了讓新港地區的學生有展示學習成果的機會與場域，特別與鄉內國中小達成共識，輪流在奉天宮進行藝文成果展，讓各界人士在參拜全國最有名氣的媽祖廟宇時，亦能參觀新港孩子的藝術創作，沉浸在充滿藝術氣息氛圍中的莊嚴與美感！

▲「藝綺繪趣」文昌國小師生聯展 孩子眼中最真的世界 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲日頭赤赤曬米粉  作者／何亮瑩 指導老師／蔡宜蓉老師 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲「藝綺繪趣」文昌國小師生聯展 孩子眼中最真的世界 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲尊師重道因材施教 作者／林其勳 指導老師／蔡勝宜老師 。（圖／記者翁伊森翻攝）

文昌國小校長賴英杰表示，本次聯展作品不限主題，讓學生充分發揮，充滿天馬行空的想像力，不受限制，在創作中展現心中最真、最原始的想法。展出的作品中，有寫實、抽象、具象的作品，參展的孩子在各項美術比賽都有非常傑出的成績，在嘉義縣美展初賽，其中何亮瑩「日頭赤赤曬米粉」高年級普通班繪畫類第二名、劉耿霖「看我的厲害」獲中年級普通班繪畫類第一名、張育誠「廟口」中年級普通班繪畫類佳作；而林其勳「尊師重道因材施教」中充滿對孔子因材施教的想像、鄭湘稜「祈福」透過天燈的施放呈現內心的虔誠，參與展出的這些孩子在世界兒童畫展嘉義縣複賽也多人榮獲特優的佳績。在此次聯展中展現出孩子們心中各種不同的想法，歡迎民眾前來參與並感受文昌國小師生充滿想像力、創造力的作品聯展。

▲「藝綺繪趣」文昌國小師生聯展 孩子眼中最真的世界 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲「藝綺繪趣」文昌國小師生聯展 。（圖／記者翁伊森翻攝）

卸妝竟能養出「小V臉」！快學4步驟按摩　搭配這罐更有效

ET快訊
快訊／政府直接匯1000元到戶頭！120萬人受惠　條件出爐
快訊／振興三倍券使用範圍公布　這些地方不能用
快訊／振興正名「三倍券」！200元5張、500元4張　使用期
LIVE／振興券7/15上路　蘇貞昌說明完整使用細節
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台灣疫情過後蔬果外銷　立法院顧問蘇清泉訪長農企業

新港奉天宮結合在地學校推動藝文活動　文昌國小「藝綺繪趣」開展

疫情衝擊改變人類生活型態！徐榛蔚：迎接零接觸及5G時代來臨

飯店聯手小吃業　打造全台唯一雞肉飯風味拌麵！黃敏惠代言

疫情趨緩老人戶外多走走！花蓮提高自強活動補助金額　2天1夜1千元

高雄鬆綁！韓國瑜宣布：高中職以下校園6月13日開放

離島海巡金馬澎分署1日全面換穿新橘操　以全新形象持續守護海疆

高市不適任特教師「流竄」花蓮！教育處挺學校啓動教評會拒收

異國媽媽創意市集　徐榛蔚現身話家常表揚新住民模範婆婆媽媽

侯sir拚信心經濟　新北健康三寶「綠竹筍」搶鮮上市

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

五月天線上演唱會《一顆蘋果》開場　驚喜選唱《諾亞方舟》超有誠意

國軍光榮退場！口罩國家隊淚謝　無名英雄紡織所：下一步進國際

貨車側翻運將站國道狂揮手示意特斯拉急剎30m噴白煙直撞車體

上山野餐...12歲童突遭棕熊尾隨 「慢步拉開距離」冷靜化解危機！

朴仁圭回來了！李學周上《認哥》變黑洞　希澈狂學「夫婦」..會長＆呂多景一秒切換

台灣疫情過後蔬果外銷　立法院顧問蘇清泉訪長農企業

新港奉天宮結合在地學校推動藝文活動　文昌國小「藝綺繪趣」開展

疫情衝擊改變人類生活型態！徐榛蔚：迎接零接觸及5G時代來臨

飯店聯手小吃業　打造全台唯一雞肉飯風味拌麵！黃敏惠代言

疫情趨緩老人戶外多走走！花蓮提高自強活動補助金額　2天1夜1千元

高雄鬆綁！韓國瑜宣布：高中職以下校園6月13日開放

離島海巡金馬澎分署1日全面換穿新橘操　以全新形象持續守護海疆

高市不適任特教師「流竄」花蓮！教育處挺學校啓動教評會拒收

異國媽媽創意市集　徐榛蔚現身話家常表揚新住民模範婆婆媽媽

侯sir拚信心經濟　新北健康三寶「綠竹筍」搶鮮上市

台南國三生「凌晨偷騎機車」！載少女自撞護欄亡…爸接警電話心碎：我不知道

120萬人適用！中低收入戶領1000元現金「讓你換3倍券」　網傻眼：脫褲子放屁

1季賣出21間店面！桃園市店面「低總價稱王」　預算2千萬改行當房東

暴動止不住！　川普幕僚鬧分裂　強硬派要求譴責：否則失去婦女票

「1千換3千」振興券7月發放　侯友宜：要符合3大原則

104：淡江、輔大、文化大學畢業生　成金融業最愛啟用前三名

「發燒沒戴口罩」能否罷韓投票？高市選委會：不影響投票權

肋眼牛排到下午茶都適用　全台和逸飯店用餐買一送一延到6/30

美「炫富拳王」梅威瑟低調聲援非裔...霸氣買單佛洛伊德喪葬費！

戴口罩也能看見微笑！遊戲設計師「用LED燈」DIY超炫表情口罩

色誘風流前夫脫褲！她一把剪掉「下體＋子孫袋」沖馬桶...

地方熱門新聞

韓國瑜宣布：高中職以下校園6月13日開放

彰化男酒駕自摔喪命　器捐遺愛人間

桃園分署6/2日聯合拍賣會　歡迎選購

開心到南投旅遊！民宿親子房竟被強佔

離島海巡1日全面換穿新橘操

高市不適任特教師介聘花蓮　學校抗議拒收

異國媽媽創意市集　徐榛蔚表揚模範婆婆媽媽

鄭文燦母親辭世　6/2日起開放追思

觀光行銷奏效　大膽島人數創新高

斗六市竟有12戶人家「無自來水可用」　原因曝光

新北健康三寶「綠竹筍」搶鮮上市

白河警強力取締違規

飯店聯手小吃業　打造全台唯一雞肉飯風味拌麵

抓到娃娃機大盜+破獲制式槍彈　潮州警獲頒獎鼓勵

更多熱門

相關新聞

奉天宮點頭獎56萬轎車獎落桃園

奉天宮點頭獎56萬轎車獎落桃園

新港奉天宮依中央流行疫情指揮中心規定，除了今年媽祖生慶祝系列活動全部取消更全面取消所有大小活動，改以簡單且隆重的祈福團拜儀式。「庚子年點燈摸彩送百萬好禮」的頭獎，價值56萬TOYOTA轎車也在15日上午抽出，以及加碼特別獎─國寶級書法大師陳岳山墨寶的得獎者也將依序抽出，全程網路直播，讓全國信眾透過螢幕為新港媽祖慶生。

嘉縣觀光熱點防疫消毒作業

嘉縣觀光熱點防疫消毒作業

新港奉天宮宣布取消媽祖聖誕活動

新港奉天宮宣布取消媽祖聖誕活動

媽祖不遶境　住宿業退房潮正式進入慘淡期

媽祖不遶境　住宿業退房潮正式進入慘淡期

新港奉天宮萬瓶消毒隨身瓶優先提供給學校、民宿

新港奉天宮萬瓶消毒隨身瓶優先提供給學校、民宿

關鍵字：

新港奉天宮藝綺繪趣文昌國小

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

以這張照片作為桌布　恐使Android手機「死當」

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

《CHINA》作曲者出面　控博恩侵權　

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

35kg汪逛街　路人誤認大隻雪納瑞

陳佩琪態度逆轉　下一句開嗆要我離婚？

中衛口罩出貨！27家通路公開

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

台灣0確診口罩預購還秒殺　網示警曝原因：你不囤嗎？

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

白人下跪原諒　「握手和解」場面揪心

小三生3娃竄位落空…百億大亨回歸正宮！環抱照=勝利

更多

最夯影音

更多
婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD
目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面