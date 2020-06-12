全美首個無警自治區在西雅圖成立 川普下最後通牒光復

▲示威者在馬路上塗上Welcome to CHAZ字句， 意思是「歡迎光臨國會山自治區」(Capitol Hill Autonomous Zone)。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國華盛頓州西雅圖市的抗議活動本周進一步升級：示威者多次衝進並佔領當地警察局，要求解散警方。

周三(10日)晚數 幾百名示威者更衝進市政廳，要求西雅圖市長杜肯(Jenny Durkan）下台。示威者甚至宣布「自治」，在東區國會山附近成立了一個「無警察自治區」，區內設立大量路障和寫滿塗鴉及標語。

美國總統川普周三深夜和周四連續發出推文，稱如果西雅圖的領導人不採取行動，他會在必要時從「無政府主義者手中奪回這座城市」。

他說：「極左派州長英斯利和西雅圖市長被嘲諷、玩弄的程度，是我們這個偉大國家 前所未見的。拿回你們的城市吧！如果做不到，就讓我來！那些醜陋的無政府主義者必須立刻被制止！快速行動！」

周四(11日)稍晚時，西雅圖市長杜肯在推特上反擊川普說：「讓我們所有人都安全點，滾回你的地下碉堡吧！」杜肯又說，示威者成立的「自治區」並非「無政府主義者無法無天的荒地」， 而是「我們社區的集體悲傷以及他們對建立更美好願景的和平表達」。影片請看這裡