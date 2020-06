北卡州長不准辦造勢！　川普改至「佛州」接受共和黨提名

▲共和黨全代會改至佛州舉行。圖為川普3月在北卡羅來納州夏洛特的造勢現場。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國2020年總統大選將在11月登場,由於新冠肺炎疫情影響,共和黨決定更改提名川普競選連任的全代會舉辦地點。共和黨最終在11日宣布,舉辦城市將由北卡羅來納州的夏洛特市,更改至佛州的傑克遜維爾市(Jacksonville)。

共和黨全代會預計在8月24日舉行,這次的重頭戲就是宣布川普將代表該黨競選連任,原本預計會在北卡羅來納州的夏洛特市(Charlotte)舉辦全代會,但該州民主黨籍州長庫柏(Roy Cooper)堅持必須遵守公衛守則才能進行大型集會,而共和黨人士不願接受條件,川普也立刻在推特上表示,全代會「被迫」更改地點。

共和黨全國委員會考慮至少8州、10個城市來接手舉辦全代會,而最終獲選地點就是佛州,因為除了佛州共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)大力歡迎外,傑克遜維爾市的市長也是共和黨籍。共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)在推特發文表示,「能夠在這個偉大城市慶祝這個重大時刻,我們感到非常激動。」

另外,共和黨也有計畫在多個城市舉辦「全代會系列活動」,讓川普在不同城市發表演說,但決策人士透露,這項作法「太燒錢」所以可行性極低。

We’re coming to the RIVER CITY!



We can’t wait to celebrate President @realDonaldTrump accepting the Republican nomination in Jacksonville as we look ahead to #FourMoreYears!