白堊紀鱷魚只用2條腿走路？　化石上「規則排列」24公分長腳印

▲南韓研究人員從化石足跡推斷，史前應有只以兩條腿行走的鱷魚品種。（示意圖／取自Pixabay）

實習記者曾筠淇／綜合報導

南韓的最新研究發現，當地化石的古代腳印很可能是古老的鱷魚所留下的，研究人員將牠命名為「Batrachopus grandis」。從足跡中推斷，這種古老的鱷魚是以兩條腿來行走，並出現在約略1億年前的白堊紀，不過到目前為止，都還沒有發現只有兩條腿的史前鱷魚。

據CNN報導，這項研究被刊登在英國雜誌《科學報告》（Scientific Reports）上，研究人員在南韓的Sacheon Jahye-ri（慶尚南道泗川市自惠里）遺址中，發現了「古鱷魚腳印」，這些保存完好的腳印長度達18公分至24公分，因此推算古老鱷魚的體長最大可至3公尺。

南韓的其他地方也有發現類似的神祕腳印，這些印記以往多被認為是用兩條腿走路的巨型翼龍所留下，不過南韓和美國的研究人員則表示，這或許是屬於古老鱷魚的，並將其命名為Batrachopus grandis。

巨大的Batrachopus grandis應該早在距今1億年前的白堊紀就已出現，主要生活在陸地上，不像現在的鱷魚大多生活在水裡，而牠很可能主要只以兩條腿行走。只是即便研究表明，在2.5億年前的中生代早期，地球可能就已出現以兩條腿行走的鱷魚，但至今都沒有發現這種史前鱷魚。

許多古生物學家紛紛爭論，或許只是鱷魚的前肢印記不像後肢那樣深入的留下足跡，又或是這些足跡是鱷魚正巧在游泳時所留下，但這項研究的作者之一馬丁.洛克利（Martin Lockley）表示，「我們排除了游泳的原因，因為化石上的足跡很有規則」。

馬丁.洛克利還提到，「現代鱷魚有時會用後腳往下打，但這樣的足跡會是不規則且不完整的」。研究人員還認為，化石中始終沒有前肢的印記，表明了應是一種只用兩條腿走路的物種。