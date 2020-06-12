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印度男游泳「遭鱷魚狠咬」拽入水下　朋友急用自拍棒猛戳救命　

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賈塔夫（Amit Jatav）到水壩游泳，慘遭鱷魚攻擊。（圖／翻攝自推特）

▲賈塔夫（Amit Jatav）到水壩游泳，慘遭鱷魚攻擊。（圖／翻攝自推特）

記者吳孟臻／綜合報導

印度波帕爾（Bhopal）近日發生一起鱷魚攻擊人事件。30歲男子賈塔夫（Amit Jatav）到水壩戲水，突然之間，遭到鱷魚狠咬他的右腿，同行的朋友亞達夫（Gajendra Yadav）情急之下，用手上的自拍棒奮力擊退鱷魚，驚險畫面剛好都被錄下。

事情發生在卡利亞索特水壩（Kaliasot Dam），賈塔夫和亞達夫因為封城實在太無聊，相約到此處游泳，當兩人在淺水區玩得正開心，並用相機錄下美好的時刻時，畫面左方的賈塔夫突然被鱷魚狠狠咬住右腿，鱷魚潛了約1.8公尺深，並繼續往更深處游去，想將人溺死。

根據《Daily Mail》報導，亞達夫表示，當下他發現賈塔夫被鱷魚攻擊，立刻閉著眼睛潛水追了上去，摸到鱷魚鱗片後，用自拍棒的柄死命攻擊，最後鱷魚終於鬆口，亞達夫將賈塔夫帶回岸邊並叫救護車，血流如注的賈塔夫在醫院縫了30針，但無生命危險。

「我感覺到牠咬我，想把我拽入水面，那一刻我以為我死定了！」賈塔夫事後在醫院驚恐地說，並感謝朋友英勇地對抗鱷魚，從其口中，救回他的性命。

當地森林管理局表示，他們會負擔賈塔夫的醫療費用，不過強調，該水壩禁止游泳。此案是波帕爾地區在9年間，發生第三起鱷魚攻擊事件。2011年6月，17歲少年和朋友游泳後遭鱷魚攻擊並死亡；2014年9月一名46歲的釣客遭鱷魚咬傷。

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