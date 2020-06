印度男游泳「遭鱷魚狠咬」拽入水下　朋友急用自拍棒猛戳救命　

▲賈塔夫(Amit Jatav)到水壩游泳,慘遭鱷魚攻擊。(圖/翻攝自推特)



記者吳孟臻/綜合報導

印度波帕爾(Bhopal)近日發生一起鱷魚攻擊人事件。30歲男子賈塔夫(Amit Jatav)到水壩戲水,突然之間,遭到鱷魚狠咬他的右腿,同行的朋友亞達夫(Gajendra Yadav)情急之下,用手上的自拍棒奮力擊退鱷魚,驚險畫面剛好都被錄下。

事情發生在卡利亞索特水壩(Kaliasot Dam),賈塔夫和亞達夫因為封城實在太無聊,相約到此處游泳,當兩人在淺水區玩得正開心,並用相機錄下美好的時刻時,畫面左方的賈塔夫突然被鱷魚狠狠咬住右腿,鱷魚潛了約1.8公尺深,並繼續往更深處游去,想將人溺死。

根據《Daily Mail》報導,亞達夫表示,當下他發現賈塔夫被鱷魚攻擊,立刻閉著眼睛潛水追了上去,摸到鱷魚鱗片後,用自拍棒的柄死命攻擊,最後鱷魚終於鬆口,亞達夫將賈塔夫帶回岸邊並叫救護車,血流如注的賈塔夫在醫院縫了30針,但無生命危險。

「我感覺到牠咬我,想把我拽入水面,那一刻我以為我死定了!」賈塔夫事後在醫院驚恐地說,並感謝朋友英勇地對抗鱷魚,從其口中,救回他的性命。

當地森林管理局表示,他們會負擔賈塔夫的醫療費用,不過強調,該水壩禁止游泳。此案是波帕爾地區在9年間,發生第三起鱷魚攻擊事件。2011年6月,17歲少年和朋友游泳後遭鱷魚攻擊並死亡;2014年9月一名46歲的釣客遭鱷魚咬傷。

Amit Jatav, 30, of Bhopal was attacked by a crocodile on Tuesday when he went to the Kaliasot dam for a swim with his friend Gajendra Yadav. Yadav bravely attacked the crocodile with a pole and saved Amit.@TOIIndiaNews @TOICitiesNews @TOIBhopalNews pic.twitter.com/RoCOw3JDaM