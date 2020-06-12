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陸水果商賣「強酸紅毛丹」　泡過「工業稀硫酸」比樹上的還漂亮

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▲▼陸水果商賣「強酸紅毛丹」　泡過「工業稀硫酸」比樹上的還漂亮。（圖／翻攝央視）

▲經過浸泡的「強酸紅毛丹」（左）外型搶眼，天然的紅毛丹（右）反而不起眼。（圖／翻攝央視）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官媒《央視》近日踢爆，杭州有黑心水果商人為了保持紅毛丹的最佳賣相，竟用「工業稀硫酸」及「酸性保鮮劑」浸泡，使得原本放置3天就會變黑的紅毛丹，能夠放置一整周還呈現鮮紅色，涉及的銷售金額高達數百萬元人民幣。

▼正在強酸池中浸泡的紅毛丹。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲▼陸水果商賣「強酸紅毛丹」　泡過「工業稀硫酸」比樹上的還漂亮。（圖／翻攝央視）

杭州市警方近日逮捕銷售「強酸紅毛丹」的犯罪集團，警方表示，紅毛丹從樹上摘下來，運到冷鏈車運到市場裡面銷售，一般放置兩三天，外殼就會發黑腐化，賣相變差，但這些不法分子用工業稀硫酸和自製酸性保鮮劑浸泡過後，紅毛丹的外殼可以一周都保持鮮紅的最好賣相，甚至還比剛從樹上摘下來的紅毛丹還要紅艷。

警方指出，經過檢驗，沒有浸泡過的紅毛丹果皮和果肉pH值，也就是酸鹼度在4左右，浸泡24小時的紅毛丹果皮pH值達到了2，浸泡48小時的紅毛丹果皮pH值更是高達1，呈強酸性。

▼不法分子將廢水排入河川，導致河川變成紅色。（圖／翻攝央視）

▲▼陸水果商賣「強酸紅毛丹」　泡過「工業稀硫酸」比樹上的還漂亮。（圖／翻攝央視）

警方還發現，這些不法分子竟將淨泡過紅毛丹的廢水排放到河川，導致河川變成詭異的紅色，「我們在他們的加工點發現大量還沒來得及裝紅毛丹的泡沫箱，還發現了浸泡紅毛丹的冰庫，裡面存放著280袋用包裝起來的紅毛丹，共計1960公斤，估計在2017年12月至2019年年底兩年間，共生產、銷售『強酸紅毛丹』數千箱，銷售金額達數百萬元。」

警方強調，磷酸硫酸這兩種酸都具有高腐蝕性、高刺激性，這兩種酸平時碰到人體都是傷害極大的，更不用說要把這兩種酸吃進肚子裡，「購買紅毛丹要特別注意，看起來特別豔的紅，不自然的紅，或是聞起來有刺鼻味道，放置兩三天都沒變色，那很有可能就是有問題。」

▲▼陸水果商賣「強酸紅毛丹」　泡過「工業稀硫酸」比樹上的還漂亮。（圖／翻攝央視）

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