羅智強曝陳其邁曾說要保護釣魚台...就去辦釣魚比賽

▲行政院副院長陳其邁。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文10日宣示「釣魚台為中華民國領土」，正式回應日本沖繩縣石垣市議會擬將釣魚台列嶼行政地區名稱從「登野城」改為「登野城尖閣」一事。對此，台北市議員羅智強11日在臉書揭露，行政院副院長陳其邁在2012年時，曾直批前總統馬英九若要保護釣魚台，就去釣魚台舉辦釣魚比賽。

羅智強指出，2012年時，馬英九政府擬發行釣魚台郵票，宣示主權，但那時候陳其邁批，釣魚台的主權維護必須是政府拿出行動的時後，不是辦作文比賽或是發行郵票這些枝枝節節作秀行為。假如馬英九要保護釣魚台，那就到釣魚台辦釣魚比賽，軍隊再出動捍衛漁民權益，辦釣魚比賽比發行釣魚台郵票更合適。

羅智強表示，「陳其邁，現在呢？蔡英文不要說沒有釣魚比賽，沒有釣魚台郵票，面對日方欺壓台灣的漁民，蔡英文連屁都不敢放，蔡英文，妳不覺得妳的臉頰被陳其邁打得辣辣地嗎？好啦！我知道蔡英文有1450神功護體，就算被陳其邁打10,000個耳光，也可以當屁放在臉上」。

▲羅智強11日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

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