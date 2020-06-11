蔡英文受邀哥本哈根民主高峰會　羅致政：台灣主權再度被認同

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

2020年哥本哈根民主高峰會（The Copenhagen Democracy Summit 2020）將於18、19日登場，來自全球各國的政商、媒體與科技界領袖將以線上虛擬會議方式參與，總統蔡英文亦獲邀出席。民進黨立委羅致政認為，蔡英文以中華民國台灣總統的名義參加會議，這是對台灣主權再度認同與確認；民進黨立委張宏陸則提醒，台灣在國際舞台的參與，未來還有很長的路要走，「畢竟美國總統也不是永遠川普在當」。

2020「哥本哈根民主高峰會」（The Copenhagen Democracy Summit）將在當地時間18日召開，總統蔡英文也受邀參加，將於19日視訊出席，並就「在疫情中捍衛民主」為題發表演講。在受邀名單中，蔡英文與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、歐盟執委會副主席喬洛瓦（Vera Jourova）同在第1排，香港眾志秘書長黃之鋒也在受邀名單中。

蔡英文19日將演說《在疫情大流行壓力下捍衛民主－民主知覺指數》（Democracy under Pandemic Pressure - The Democracy Perception Index）；緊接著在她後面的是蓬佩奧，將演說《中國與自由社會的挑戰》（China and the Challenge to Free Societies）。

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）



羅致政受訪時表示，台灣是一個主權獨立的國家，不論名字叫做中華民國、台灣，或是中華民國台灣，在全世界都是備受認同的，蔡英文以中華民國台灣總統的名義參加會議，這是對台灣主權再度認同與確認。

羅致政說，因應新時代的到來，很多國際外交的互動也出現新的變化，過去多半需要由總統本人親自到場，現在總統也能透過視訊會議，與其他國家的重要領導人對話，不僅是創新的作法，這種方式未來也會越來越密集越來越多。

張宏陸則表示，在爆發新冠肺炎疫情後，台灣在國際的能見度相對增高，尤其在中共的種種作為之下，讓很多國家都認為，台灣必須被世界看見。不過他也說，儘管世界各國對中國大陸的不滿，能讓台灣在國際上有更多的能見度，不過這只是一個起步，未來要走的路還很遙遠。

張宏陸認為，這次除了疫情之外，還有美中角力之戰，雖然世界各國對中國大陸有短暫憤怒，但中國大陸身為全球前幾大的經濟體，還是具有一定的實力。他說，台灣現在能參與國際組織只是起步，中國大陸絕不會任由這些國家，自由地邀請台灣參與，因此台灣在國際參與上，未來還有很長的路要走。

張宏陸說，川普政府政策上，就是要讓台灣被世界看見，對於蔡英文與蓬佩奧同台發表演說，「這絕對是美國刻意安排」，也是一個好的開始，不過未來的互動也應該更謹慎，台灣才能走得長久，「畢竟美國總統也不是永遠川普在當」。

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