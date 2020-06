蔡英文受邀哥本哈根民主高峰會　羅致政：台灣主權再度被認同

▲總統蔡英文。(圖/記者屠惠剛攝)



記者林銘翰/台北報導

2020年哥本哈根民主高峰會(The Copenhagen Democracy Summit 2020)將於18、19日登場,來自全球各國的政商、媒體與科技界領袖將以線上虛擬會議方式參與,總統蔡英文亦獲邀出席。民進黨立委羅致政認為,蔡英文以中華民國台灣總統的名義參加會議,這是對台灣主權再度認同與確認;民進黨立委張宏陸則提醒,台灣在國際舞台的參與,未來還有很長的路要走,「畢竟美國總統也不是永遠川普在當」。

2020「哥本哈根民主高峰會」(The Copenhagen Democracy Summit)將在當地時間18日召開,總統蔡英文也受邀參加,將於19日視訊出席,並就「在疫情中捍衛民主」為題發表演講。在受邀名單中,蔡英文與美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)、歐盟執委會副主席喬洛瓦(Vera Jourova)同在第1排,香港眾志秘書長黃之鋒也在受邀名單中。

蔡英文19日將演說《在疫情大流行壓力下捍衛民主-民主知覺指數》(Democracy under Pandemic Pressure - The Democracy Perception Index);緊接著在她後面的是蓬佩奧,將演說《中國與自由社會的挑戰》(China and the Challenge to Free Societies)。

▲美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)。(圖/路透)



羅致政受訪時表示,台灣是一個主權獨立的國家,不論名字叫做中華民國、台灣,或是中華民國台灣,在全世界都是備受認同的,蔡英文以中華民國台灣總統的名義參加會議,這是對台灣主權再度認同與確認。

羅致政說,因應新時代的到來,很多國際外交的互動也出現新的變化,過去多半需要由總統本人親自到場,現在總統也能透過視訊會議,與其他國家的重要領導人對話,不僅是創新的作法,這種方式未來也會越來越密集越來越多。

張宏陸則表示,在爆發新冠肺炎疫情後,台灣在國際的能見度相對增高,尤其在中共的種種作為之下,讓很多國家都認為,台灣必須被世界看見。不過他也說,儘管世界各國對中國大陸的不滿,能讓台灣在國際上有更多的能見度,不過這只是一個起步,未來要走的路還很遙遠。

張宏陸認為,這次除了疫情之外,還有美中角力之戰,雖然世界各國對中國大陸有短暫憤怒,但中國大陸身為全球前幾大的經濟體,還是具有一定的實力。他說,台灣現在能參與國際組織只是起步,中國大陸絕不會任由這些國家,自由地邀請台灣參與,因此台灣在國際參與上,未來還有很長的路要走。

張宏陸說,川普政府政策上,就是要讓台灣被世界看見,對於蔡英文與蓬佩奧同台發表演說,「這絕對是美國刻意安排」,也是一個好的開始,不過未來的互動也應該更謹慎,台灣才能走得長久,「畢竟美國總統也不是永遠川普在當」。

