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20歲騎士夜遊陽明山　仰德大道失控「噴飛撞燈桿」命危

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▲▼士林一名男子在仰德大道失控自撞。（圖／記者游宗樺攝）

▲士林一名男子在仰德大道失控自撞。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市士林區凌晨1時許，一名機車騎士與友人上山夜遊，行經仰德大道一段時疑似車速過快，不慎擦撞到人行道路緣石，隨後整個人噴飛撞上路燈桿，當場失去生命跡象。警消趕抵替他施行CPR，並將他送往新光醫院急救，目前仍未脫離險境。警方已在現場拍照採證，進行丈量釐清事故原因。

據了解，劉姓男子（20歲）晚間與友人分騎3輛機車夜遊，途中行經仰德大道一處彎道時，疑似車速過快，劉男連人帶車擦撞到路邊人行道，機車往前噴飛約20公尺，劉男則撞到人行道上的路燈桿，當場失去呼吸心跳，同行友人見狀趕緊停車報警求助。

▲▼士林一名男子在仰德大道失控自撞。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方在現場拍照採證。（圖／記者游宗樺攝）

劉男友人表示，當時他們一群人分別騎著3台車夜遊，騎到事發路段時發現劉男自撞路邊人行道，過不久便躺在路邊，但整個過程並不是看得很清楚，只覺得可能是因為車速太快才會發生事故。

警消獲報到場，發現劉男倒地已無生命跡象，於是立即施行CPR，緊急送往新光醫院急救，警方則在後方馬路進行警戒，避免後方來車追撞，同時派員到醫院了解車禍細節。鑑識人員已在現場進行拍照採證，並丈量繪製事故圖，將透過鄰近監視器釐清男子摔車原因。

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陽明山仰德大道夜遊車速過快自撞

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