失明老婦想離婚「簽名被嫌歪」　「苦練一年簽字」民政局才給辦

▲老婦人雙眼失明，雙手風濕變形，難以簽出工整的字。（圖／翻攝銀川晚報）



記者蔡紹堅／綜合報導

寧夏銀川市一名老婦人2年前想跟丈夫離婚，但在民政局辦理離婚手續時，卻因失明，沒辦法在協議書上簽出工整的名字，無法完成手續。由於民政局堅持一定要本人完成簽名，老婦人只好努力的練字，經過了1年多的苦練，終於簽完協議書上的7個簽名欄，成功辦妥離婚手續。

根據《銀川晚報》報導，老婦人的女兒表示，父母的感情已經破裂多年，需要辦理離婚，但因母親是盲人，手又風濕變形，簽不好自己的姓名，從2018年起，多次到銀川市西夏區民政局辦理離婚手續，但都因簽字不合格，導致手續一直無法辦理。

老婦人的女兒指出，民政局去了幾次，工作人員就一直要求寫字，但每次都寫不好，「我母親練簽字也一年了，可簽字只能簽成這樣，我母親也盡力了，但民政局工作人員每次都說不行，讓回來練習，我都不知道這要拖到什麼時候。」

根據《澎湃新聞》報導，銀川市西夏區民政局的工作人員表示，婚姻登記條例明確規定，離婚必須是本人簽字並按指紋，如果當事人實在簽不了字，他們需要協調相關部門準備視頻和音頻設備全程錄像，「婚姻登記條例裡面規定，離婚要體現當事人的意願，只要能寫上去，就算寫得歪歪扭扭，但一眼看上去是那個字，體現自願性就可以。」

工作人員指出，當事人會寫字，只是因為失明時間較長，簽字的位置找不著，字寫得不好，「我們給當事人指定了合適的位置，讓她把名字簽出來，但不能握著她的手去簽。」

工作人員強調，他們沒有為難當事人，不可能讓老人跑了2年都辦不了手續，也不可能要老人練這麼久的字，「他們來辦手續的時候很著急，我們把能省去的環節都省了，但本人簽字或口述錄影這些環節不能省去，且當事人2年前只是來諮詢，他們也告知了如何處理，後來當事人就沒來過了。」

此事也在微博上引起很大討論，大多數網友都認為工作人員不知變通，故意為難老婦人，「叫盲人簽字還不叫為難？要不要臉呀？」「按手印不行嗎？」「沒手的人怎麼辦？先把手長出來嗎？」