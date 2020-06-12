萬華深夜槍響！臉書嗆聲怒砸工程行　13人亂鬥2傷

▲萬華一間工程行前爆發全武行，店家遭砸、噴滅火器，現場一片混亂。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市萬華區12日凌晨0時許，民和街71巷爆發一起聚眾鬥毆事件，數名男子因不滿對方在臉書留言嗆聲，雙方在一間工程行上演火爆衝突，有人在現場噴灑滅火器，砸破店家玻璃還在店內大肆破壞，其中一名男子的手指還疑似遭槍枝打傷，送醫急救後無生命危險。警方已將現場鬧事民眾帶回派出所調查，將調閱監視器釐清案情，依聚眾鬥毆罪嫌偵辦。

據了解，丁姓男子（29歲）與工程行裡面員工在臉書有糾紛，丁男夥同陳姓男子（27歲）前往工程行叫囂示威，還拿滅火器噴得到處都是，門口停放的機車都灑滿了滅火器白色粉末。工程行裡面人員見狀趕緊出來，將丁男痛揍一頓，丁男看到對方人多勢眾，趕緊再找來4名男子當救兵，把工程行的大門、店內擺設都砸爛，現場一片狼籍。

▲警方在現場拍照採證。（圖／記者游宗樺攝）

工程行的張姓員工（25歲）見到對方砸店，聯手其他8名男子與對方爆發肢體衝突，雙方持棍棒在店門口大打特打，期間還傳出多聲疑似槍響，附近居民嚇得趕緊報警求救。警方獲報立即到場，發現丁男右手食指疑似遭槍打傷，於是協助他送往台大醫院急救。另外，陳男則因全身被打到多處擦挫傷，自行到和平醫院治療。警方已派員到醫院戒護，並製作筆錄釐清案情，同時把在店外叫囂的4名男子帶回派出所調查。

警方進入工程行內，在店家的地下室找到張男等9名涉案男子，據他們供稱雙方先前就已經有所嫌隙，昨晚有相約聚餐想把事情講開，卻在凌晨上演全武行。警方經在現場拍照採證，並未發現彈殼、彈孔或涉案槍械，已將涉案民眾全數帶回派出所製作筆錄，釐清雙方糾紛原因，將依聚眾鬥毆罪嫌偵辦，若發現涉及槍擊案件，另依槍砲彈藥管制條例辦理。

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