陸公務員狂出軌！揪人到家「怒打岳父」逼妻讓位...小三嗆：妳生不出兒子

▲中國大陸一名公務員多次出軌被抓包。（示意圖／CFP）

記者康心禹／綜合報導

江蘇淮安市淮陰區碼頭鎮農技站公職人員李某2008年結婚，還有兩個女兒，卻被妻子馬女士舉報婚內多次出軌。考慮到兩個女兒還小，馬女士一次一次原諒他，希望他能回心轉意，但他非但沒有悔改，反而變本加厲。

據《觀察者網》報導，馬女士稱，李某近日因為工作關係，接觸了90後保險業務員倪某，並在家中偷情被她發現，李某氣憤至極翻臉要與她離婚。

考慮到孩子年幼，馬女士表示自己可以忍受一切，不願意離婚，但後來發生的事情讓她對丈夫再也不抱任何幻想，倪某不但在電話裡辱罵她生不出兒子，丈夫還慫恿倪某帶著社會閒散人員到家中鬧事，打傷她的父親，逼她讓位。

▲馬女士一次一次原諒出軌的老公。（圖／翻攝紫牛新聞，下同）

馬女士稱，李某只要工作中有接觸女性的機會，都不會放過，並用兩個微信號和多名異性發生不正當關係，她自己本人因為丈夫常年出軌，被折磨得患上抑鬱症，先後四次入院治療。

針對馬女士舉報丈夫出軌一事，淮陰區碼頭鎮紀委書記稱，被舉報後，李某自己也覺得抬不起頭，沒臉上班。李某本人在查詢組織部門後，已辦理留職停薪。紀委正在按程序調查此事。

淮陰區碼頭鎮黨委、政府發布10日下午發布處置說明，目前鎮農技站工作人員李某已被停職，正在接受組織調查。下一步，鎮紀委將根據調查結果，依紀依規對李某作出處理。

● 好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起 死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先 ，最重 要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面， 接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快來點我】