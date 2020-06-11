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陸公務員狂出軌！揪人到家「怒打岳父」逼妻讓位...小三嗆：妳生不出兒子

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。（示意圖／CFP）

▲中國大陸一名公務員多次出軌被抓包。（示意圖／CFP）

記者康心禹／綜合報導

江蘇淮安市淮陰區碼頭鎮農技站公職人員李某2008年結婚，還有兩個女兒，卻被妻子馬女士舉報婚內多次出軌。考慮到兩個女兒還小，馬女士一次一次原諒他，希望他能回心轉意，但他非但沒有悔改，反而變本加厲。

據《觀察者網》報導，馬女士稱，李某近日因為工作關係，接觸了90後保險業務員倪某，並在家中偷情被她發現，李某氣憤至極翻臉要與她離婚。

考慮到孩子年幼，馬女士表示自己可以忍受一切，不願意離婚，但後來發生的事情讓她對丈夫再也不抱任何幻想，倪某不但在電話裡辱罵她生不出兒子，丈夫還慫恿倪某帶著社會閒散人員到家中鬧事，打傷她的父親，逼她讓位。

▲大陸一名公務員多次出軌被妻子舉報。（圖／翻攝紫牛新聞，下同）

▲馬女士一次一次原諒出軌的老公。（圖／翻攝紫牛新聞，下同）

馬女士稱，李某只要工作中有接觸女性的機會，都不會放過，並用兩個微信號和多名異性發生不正當關係，她自己本人因為丈夫常年出軌，被折磨得患上抑鬱症，先後四次入院治療。

針對馬女士舉報丈夫出軌一事，淮陰區碼頭鎮紀委書記稱，被舉報後，李某自己也覺得抬不起頭，沒臉上班。李某本人在查詢組織部門後，已辦理留職停薪。紀委正在按程序調查此事。

淮陰區碼頭鎮黨委、政府發布10日下午發布處置說明，目前鎮農技站工作人員李某已被停職，正在接受組織調查。下一步，鎮紀委將根據調查結果，依紀依規對李某作出處理。

▲▼中國大陸公務員多次出軌被妻子舉報。（圖／翻攝紫牛新聞）

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