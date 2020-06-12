17歲少年深夜落單遇仇家　慘遭圍堵尋仇左手遭砍濺血

▲救護人員在現場替方姓少年進行包紮。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市新莊區12日凌晨3時許，一名少年騎車行經幸福路與中平路路口時，突然遭一群車輛包圍，下來多名惡煞手持棍棒朝他痛毆，少年左手掌遭砍、頭部有撕裂傷，被送往亞東醫院急救後無生命危險。警方在現場找到一個刀鞘和一支鋁棒的包裝袋，同時調閱監視器掌握3輛涉案車輛的車牌號碼，將循線通知車主到案說明，並通知涉案的4人到案接受調查，全案依照聚眾鬥毆罪嫌偵辦。

據了解，方姓少年（17歲）日前疑似與人結仇，事發時騎機車行經幸福路與中平路路口，當在路口停等紅燈時，突然出現3輛轎車擋住他的去路，多名惡煞下車就是對他一陣亂打，方男全身被打到多處擦挫傷，混亂間為了擋住刀械砍殺，左手手掌遭砍險些斷掌，所幸方男頭上有戴安全帽，頭部僅有撕裂傷才保住一命。

▲新莊一名少年在中平路、幸福路口遭人圍堵砍傷，警方到場採證找到一個刀鞘。（圖／記者游宗樺攝）

警方獲報到場，行兇的一方已分頭離去，留下全身是血的方男痛苦倒在路中，遭砍的手掌流出大量鮮血染紅路面，救護人員在現場替他包紮止血後，緊急送往亞東醫院急救，所幸經治療並無生命危險。

警方已在現場圍起封鎖線，由鑑識人員進行拍照採證，在附近地面找到一個長約15公分的刀鞘，還有34吋鋁棒的塑膠包裝袋。經調閱監視器，警方已掌握涉案的3輛車輛資料，並通知車主到案說明，同時也鎖定4名涉案男子身份，將約談到案製作筆錄，釐清行兇動機，依聚眾鬥毆罪嫌進行偵辦。

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