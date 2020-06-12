淡水砍人高中生慘遭「大姊頭阿魯巴」　長期被笑娘娘腔！懷恨在心帶刀失控

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▲對於犯案動機，男高中生表示自己當下腦袋一片空白。（圖／記者黃彥傑攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

新北市淡水區16歲劉姓男高中生11日持刀，隨機砍傷10歲魏姓國小女童。他事後透露，自己從小學開始，就感覺有人在背後說他壞話，這讓他長期飽受精神壓力，班上還有一位「大姊大」長期霸淩、嘲笑他，當時拿刀原本是要報復她。

據《自由時報》報導，涉案高中生指出，自己長期遭班上女同學霸淩，該「大姊大」不僅嘲諷他「沒雞雞、娘娘腔」，還鼓吹同學對他「阿魯巴」，這讓他埋下了仇恨的種子，決定拿刀壯膽，要跟該名女同學談判，也動了報復的心，但到了教室後沒看到人，一時情緒失控，先翻牆到旁邊同校小學學制的校區，再走向校門口，隨機選定一名學童動手，事發後腦筋一片空白。

▲案發地點。（圖／記者陳雕文翻攝）

據瞭解，涉案學生沒有精神疾病就醫紀錄，也沒有精神障礙手冊，供述案情時，自稱有人際關係障礙，從小學起人際關係就不好，常認為別人在講他壞話。

根據新北市教育局的說法，涉案學生個性較為內向，平時在校表現良好且有責任感，家庭狀況亦正常，近日亦無異常行為，該校後續將配合警方釐清其傷人動機。

警方調查，行兇用的兇刀是男高中生自家中拿的；爸爸也指出，兒子平時在家表現很正常，真的想不到會出現這樣的行為，懷疑可能是課業壓力太大，對受害女童跟家屬真的感到非常抱歉。

▼高中生父親趕抵派出所陪同兒子偵訊，過程中還彎腰安撫、保護兒子。（圖／記者黃彥傑翻攝）