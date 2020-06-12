報復式罷免下一個是誰？王浩宇「快過半」討論最熱　黃捷排第二

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免高票通過，韓粉隨即發動報復式罷免，一共「點名」5位立委、議員。根據《網路溫度計》統計，目前罷免網路聲浪最高的前兩名，分別是民進黨桃園市議員王浩宇以及時代力量高雄市議員黃捷。

▲抗議民眾蛋洗王浩宇的服務處。（圖／記者楊熾興翻攝）

在《網路溫度計》公布的數據中，受到網友討論報復式罷免的人選裡，王浩宇的網路聲量趨勢高達48.07％，其次為黃捷36.26％，兩人與排在後3名的人選有很大一段「差距」，接下來分別是民進黨議員梁文傑9.61％、台灣基進黨立委陳柏惟3.99％、民進黨立委劉世芳2.06％。

為何王浩宇的罷免討論聲量是最高的，其實前立委沈富雄曾在政論節目上分析，整件事的引爆點是高雄市議長許崑源墜樓身亡，王浩宇在臉書PO文轉發這個消息，卻因為用字關係點燃部分韓國瑜支持者的怒火，加上過去雙方「積怨已久」，才會變成現在這樣。

而網紅四叉貓（劉宇）拿出2018年的選舉數據分析，強調要罷免議員幾乎跟罷免立委一樣難，想要成功罷免王浩宇必須要拿到7萬8786票，而同年桃園市第七選區所有國民黨籍候選人的總得票數為8萬1096票，韓國瑜2020年總統大選在中壢區的得票數為10萬7499票，推估國民黨可動員的力量落在這兩者之間，如果以85％的損耗率來計算，剛好就在罷免門檻附近游移，卡在「在過與不過之間」。

▲罷免黃捷連署站。（圖／記者許宥孺攝）

至於罷免聲量第二高的黃捷，根據《TVBS》11日發布的民調顯示，高雄鳳山區有75％的民眾知道罷免黃捷一事，如果進入投票階段，有32％的民眾願意投票、16％可能會、44％不打算投票，另外還有8％不一定。

雖然罷捷活動第一天就衝破600份連署，但台師大政研所范世平教授認為，假如真的罷免成功，反而會幫助黃捷更上一層樓，因為從她的選區來看，這次罷韓在鳳山29萬選民開出了11.7萬的同意票，一旦又引發投票潮，再次衝出高票，她相當於浴火鳳凰，下一步就可以直接宣布選立委。