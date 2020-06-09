19歲少年打工結束返家...撞上救護車　整個人彈飛「身上多處骨折」

記者邱中岳／台北報導

北市1名19歲少年，8日晚上打工騎車返家時，行經士林區中正路時，與1輛正在載送病患的救護車發生碰撞，整個人撞上後彈飛，造成顱內出血、身上多處骨折，所幸意識清楚，緊急送往醫院搶救，目前仍在加護病房觀察。

警方調查，19歲的劉姓機車騎士，在8日晚上23時許，騎車行經中正路、百齡橋口時，與24歲洪姓救護員駕駛的救護車發生碰撞，整個人彈飛後顱內出血以及身上多處骨折，警消獲報後緊急將人送往醫院搶救。

▲劉姓騎士（紅圈）返家途中撞上救護車，整個人彈飛造成顱內出血緊急送醫搶救。（圖／記者邱中岳翻攝）

24歲的洪姓救護員當時與另名救護員，載送因騎車自摔的民眾前往醫院治療，沿路鳴放警笛示警，途中經過中正路時，副駕駛座的救護員還提醒減速，但仍遭劉姓騎士從側面撞上。

劉姓騎士目前仍在加護病房觀察，警方也通知劉姓騎士的父親到場，劉父向警方表示，8日晚上兒子應該是打工結束後要返家，沒想到卻在半路撞上救護車。

警方指出，目前初步看起來騎士未禮讓救護車，如分析出來判定屬實，恐依照《道路交通管理處罰條例》開罰。

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