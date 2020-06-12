遠見／「下流世代」 注定比上一代更貧窮

文／彭杏珠 圖／遠見雜誌提供

當世界各國大撒幣，祭出各式紓困方案，也象徵後代子孫將承接難以想像的龐大債務。新冠病毒不僅襲擊人體健康，年輕人也將加速淪為貧困一族。

人類史上將首次出現比父母更貧窮的下一代！英國作家馬克．湯瑪斯（MarkE.Thomas）稱為「下流世代」。只是，沒想到新冠病毒橫空出世，更加速年輕人淪為貧困一族。

打開「全球債務時鐘」網頁，數據不停跳動累計，速度之快遠超越世界的人口時鐘。債務飆漲宛如失速列車，累計疫情紓困金額已超過8.5兆美元（約255.17兆台幣），仍無踩煞車跡象。

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青年均貧，差別僅一般窮與非常窮

IMF（國際貨幣基金組織）更預估2020年全球政府總債務將升至133.37兆美元（約4003.77兆台幣），占全年GDP的96.4％，全世界78億人口辛苦一整年所得，剛好還「新冠疫情」的債而已。

連防疫模範生台灣也無法倖免，總共祭出1.05兆台幣的疫情紓困計畫。截至今年3月底，中央與地方債務達6兆4731億元，平均每人負債27.22萬元，如加計軍公教、勞保等潛藏負債17兆6180億元，每人債務將增至101.3萬。

這也讓20至25歲「新冠世代」的負擔更為沉重。政大企管系應屆畢業生王曉方（化名）早就知道政府債築高台，疫情過後更為恐慌，「我對未來沒有信心，勞保退休金一定會提早破產，我們根本享受不到，」她感到前景一片黯淡。

不少學生在校就背了一身債。107學年度，含高中以上學生的學貸人數為25萬8789人，貸款金額約199億元。進入職場後，又得面臨低薪窘境，根據主計處調查顯示，2003年1～10月，與2019年同期相比，名目薪資增加20.22％，還追不上消費者物價指數（CPI）成長幅度20.61％，導致薪資水準倒退16年。

其中，又以青年影響最深。觀察2018年受雇員工薪資的中位數，未滿25歲的年薪中位數最低，僅為33.7萬元，代表有過半數25歲以下青年還拿不到這個薪水。今年受到疫情打擊，3月的經常性薪資比2月還下滑，年增率跌破2％，創下39年來同期的負成長，預估4月的數據會更難看。

今年畢業於北藝大舞蹈研究所的曹俊偉（化名）已抱定找不到工作的心理準備。每當想起學長姐說，20幾年前到雲門當舞者月薪4萬多元，現在2萬3000多元時，他透露淡淡的憂傷，「對我來說，多數青年都屬於貧窮階級，只是一般窮與非常窮的區隔而已。」

台大社會工作學系教授古允文悲觀地說，疫情對新冠世代雪上加霜，青年貧窮與低薪已躍升經濟合作暨發展組織（OECD）國家「21世紀必須處理的首要課題」。

「黑手變富豪」傳奇難再現

上個世代還能透過社會流動改變命運，如今愈來愈困難。階級複製讓台灣難以再現貧民總統，更多人恐淪為下流世代。

台北大學社會系主任陳易甫分析，台灣代間與代內的社會流動趨於成熟與穩定。「黑手變富豪」的郭台銘，就是代間流動的代表，但以後很難再複製。現在連代內的社會流動都相對不易，當青年不具備核心競爭力，跟不上產業鏈重組腳步，一旦進入中下階層，想流動到社會地位較高的階層，機率不高，「最好能另闢蹊徑，才有機會向上流動，」陳易甫建議。

去年橫掃奧斯卡多個獎項的韓國電影《寄生上流》，描述富豪與窮人間的故事，絕非異想天開。台灣主計處2019年9月發布最新的調查結果，2018年台灣家庭收支分成五組，最高所得組比最低組高出6.09倍，為近六年最高，顯示台灣的貧富差距正不斷拉大。

淡江大學財務金融系教授李沃牆坦言，「窮者愈窮，富者愈富」的現象不可能翻轉，並引杜甫的詩句「朱門酒肉臭，路有凍死骨」來描述社會兩極化的差距，「這種情況自古有之，永遠無法彌平，現在更為惡化，」他似乎看不到希望。

今年畢業於台大的吳欣怡（化名）早已體會到什麼是貧富落差。她家境小康，要靠打工積攢學費跟生活費，班上不少家境優渥的同學，在外住宿，月租1萬多元，豪氣吹冷氣，每餐飯錢300元稀鬆平常。「看他們拿的手機、電腦、穿著就知道家世背景，有些申請生活補助費的同學會感到自卑，自然而然不想與這些同學往來，變得更為自閉。」

這群新冠世代正是英國作家馬克．湯瑪斯 （Mark Thomas）《下流世代：我們注定比父母更貧窮》一書描寫的對象。馬克在書中指出，近代史上從未有過比父母貧窮的世代，然而，現在我們正在見證，大多數人被迫接受愈來愈少的薪資分配，20到30歲的這個世代，將是歷史上第一個比上一代更窮的人，如果我們無所作為，30年後，大多數人將活在貧困或近貧狀態。

2019年4月，國發會在「經濟研究年刊」的一項調查顯示，2017年，20至24歲族群的實質經常性薪資，僅是1999年的91％，文中並警告，四大原因導致近20年來青年薪資成長停滯，已影響青年勞工經濟安全、社會安定，且伴隨物價、房價攀升，青年陷入「工作貧窮」（working poor），連帶影響民間消費成長，形成惡性循環。這項調查也佐證了馬克「我們注定比父母更貧窮」的看法。

職涯選擇，成主宰未來關鍵

台大國家發展研究所副教授辛炳隆分析，隨著經濟發展從「勞力密集」轉向「資本密集」「知識密集」，財富轉向資本家和白領高知識分子移動。約莫從1990年代起，經濟成長率和實質薪資增幅就開始脫勾，上一世代又透過置產累積財富，世代間的貧富落差更為嚴重。

新冠世代還未享受福利政策，就提前透支。新聞系大四學生林芳如（化名）說，我們還沒踏出校門就是「赤字」人生，「從小就常聽到低薪倒退16、17年的新聞，我當然無法接受，所以決定念研究所，至少起薪多個3000～5000元，」林芳如想用「五年一貫」方式儘早拿到碩士學位，翻轉命運。

王曉方也做好儲備競爭力的準備。她認為不管在校成績多好，都還要比別人更努力。持續精進語文與專業，待景氣好轉時，才能爭取到好職缺與薪資。

誠然，造成青年低薪、貧窮的因素眾多，但中華經濟研究院副院長王健全建議，不要再過度投資教育，並非人人都要讀大學，讓適合技職路線的學生提早就業。政府應趁疫情過後，加快服務業產業化、國際化的腳步。

辛炳隆則提醒青年，不要抱怨低薪，卻一直往低薪行業走。政府必須讓學生重新認識製造業，消弭對工廠的負面印象，引導做出合適的職涯選擇。

新冠病毒恐將加速年輕人變成「下流世代」，此議題已引起社會學家的注意，期許疫情過後，各界能正視世代不公的問題，讓台灣不要出現比父母更貧窮的下一代。



【本文摘自遠見雜誌6月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】