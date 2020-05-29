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遠見2020評比　翁章梁排在民進黨執政6個縣市「最後一名」

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▲阿里山高山茶春茶評鑑成績直播揭曉！ 翁章梁讚譽嘉義為「高山茶都」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲翁章梁的施政滿意度2020年在遠見的評比有大幅度提升，但在民進黨執政縣市長仍是最後一名。（圖／資料照）

地方中心／綜合報導

《遠見雜誌》28日公布2020縣市長施政滿意度調查，新北市長侯友宜淨滿意度84.1%，拿下各縣市第一名，民進黨執政的6個縣市，排名都在前8名之內，其中，嘉義縣長翁章梁的淨滿意度是67.4%，屬於綠營執政縣市最後一名。

施政淨滿意度前八名依序是，新北市侯友宜84.1%（國民黨）、屏東縣潘孟安79.5%（民進黨）、基隆市林右昌（民進黨）78.6%、桃園市鄭文燦77.1（民進黨）、連江縣劉增應76.5%、台南市黃偉哲74.2%、新竹市林智堅71.8%、嘉義縣翁章梁67.4%。

翁章梁與去年比較，淨滿意度上升了30.7個百分點，進步幅度相當大，但由於民進黨內人才濟濟，他還是排在綠營執政縣市的末段班。

《遠見》自1995年至今，連續26年執行「縣市長施政滿意度調查」，指標多元，包括民眾對縣市長的施政滿意度、對施政表現的給分，以及對縣市政府八大面向施政表現（教育、環保、警政治安、道路與交通、消防與公共安全、醫療衛生、觀光休閒、經濟與就業）的滿意度，依權重計算成績，論定星等，被公認為全台最具公信力、最能檢視縣市長與地方政府績效的重要指標。

1. 調查執行單位：遠見研究調查

2. 本次調查透過電話訪問蒐集意見，時間為2020年3月3日至3月31日，以晚間18:20至22:00為主並涵蓋週末假日，各縣市同步訪問

3. 本次調查共訪問22縣市，共完訪14,353人，13縣市（基隆市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣及台東縣）各完訪約700人，抽樣誤差為±3.7%（信賴水準為95%，以下同）；澎湖縣、金門縣各完訪約402人，抽樣誤差為±4.9%；連江縣完訪200人，抽樣誤差為±6.9%

4. 六都設籍居民以市內電話及手機進行，各完成市內電話約550份、手機電話約150份。進一步使用洪永泰教授2017年於「選舉研究」期刊公佈之組合估計方法進行資料合併，各縣市比較將以合併後的調查數據為準

5. 調查結果分別就各縣市受訪者性別、年齡、教育程度、戶籍選區等項進行樣本代表性檢定，並進行加權處理

6. 各縣市星等評比方式：首先將調查結果的百分比或分數進行標準化後，再依照縣市長施政滿意度佔50%、縣市政府八大施政表現佔50％的比例加總成為整體施政表現滿意度。其中，縣市長施政滿意度包括：施政滿意度（%）、民眾對施政表現的給分（0至100）；縣市政府八大施政表現（滿意、不滿意%）：教育、環保、警政治安、道路及交通、消防及公共安全、醫療衛生、觀光休閒、經濟與就業

7. 各縣市星等與八大施政進步表現之分級方式：考量抽樣誤差因素，乃以統計集群分析方法（Cluster Analysis）作為分群依據

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