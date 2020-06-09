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四連霸《遠見》5星首長　林智堅表現受肯定

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▲新竹市長林智堅獲滿意度83.2%四連霸五星市長。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅獲滿意度83.2%四連霸五星市長。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

《遠見雜誌》2020年「縣市長施政滿意度調查」9日舉辦五星縣市長贈獎典禮，新竹市長林智堅獲滿意度83.2%四連霸五星市長，市府團隊八大施政面向平均排名為本島非六都最高，再創竹市史上最好成績。林智堅表示，「當市長沒有操作手冊」，只能不斷取經學習，五星評比是他向各縣市首長學習分享的舞台，去年啟動「五星學習之旅」，與連江、新北、桃園與屏東展開市政交流，彼此無私傾囊相授，疫情期間，中央地方也攜手合作度過危機，「不論藍隊綠隊，我們都是國家隊！」

今(9)日頒獎典禮，林智堅與新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安與連江縣長劉增應同台；林智堅表示，很榮幸代表新竹市民第四度來領獎，是一場奇幻之旅，每次來都充滿感謝，他除了感謝市民支持、市府團隊的努力，也謝謝遠見雜誌提供平台，讓願意為城市努力奮鬥的地方首長能被看見。

「當市長沒有操作手冊」，林智堅表示，上任後拆解過許多市政未爆彈，從當初的最後一名、走到今日四度蟬聯五星市長；他也深信高希均教授所說「人生的典範在分享」，也實踐去年的承諾，要向其他五星首長看齊。

他指出，去(108)年啟動五星縣市學習之旅，拜訪桃園市長鄭文燦觀摩2019農博，彼此團隊有如兄弟之邦，頻繁交流切磋；走訪屏東觀摩潘孟安縣長主辦台灣燈會的成功之處，為2021台灣燈會做準備；在連江縣拜訪劉增應縣長，親身感受馬祖的美景與美食，也率市府團隊前往新北市拜訪侯友宜市長，參訪淡水輕軌，為大新竹輕軌建置取經。

「我熱愛我的國家、城市，更勝於政治」，他引用布希總統名言指出，防疫期間國人展現高度團結，新竹市府也與中央、民間合作無間，守護市民健康，讓世界看見台灣，「不論藍隊綠隊，我們都是台灣國家隊！」

市府表示，市長上任後以「Impossible is nothing沒有不可能」的堅定態度，與困擾新竹市民數十年的「奇案」直球對決，五年多來成功解鎖「六大不可能的任務」包括，打通懸宕三十年的公道三，兒童醫院興建，棒球場重建並讓與味全龍簽約主場，新竹市立動物園重生，地表最大蚊子館活化為兒童探索館，新竹漁港也成為西海岸最知名景點之一。

根據《遠見雜誌》報導，新竹市在八大施政面向表現是六都外台灣本島縣市中最佳，其中經濟就業、醫療衛生、消防公共安全、警政治安、環保、教育共六大面向皆獲全國排名前五，其中消防公安、經濟與就業面向更是含六都在內全台灣第二，林智堅市長五年多來的穩健施政深獲市民信任。

《遠見雜誌》「縣市長施政滿意度大調查」於今年於3月初至3月底，訪問22縣市共1萬4353人，抽樣誤差正負3.7%，將調查結果以「縣市長施政滿意度」、「縣市政府八大施政表現」各佔50％的比例加總為整體施政表現滿意度，以統計集群分析方法作為分群依據，不僅讓評價縣市長們的基準、樣貌更多元，也不會出現「首長個人魅力決定政績」的失真效應，更具參考價值。

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