台大副教授拉扯罵同事「貪瀆、不要臉」　辯「精神障礙」遭判拘120天

▲台大研究所副教授不僅罵同事、搬走資料，還傷人，一審被判拘役120日，得易科罰金。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者孫于珊／台北報導

一名台灣大學研究所副教授王男，不僅罵同事貪汙自肥、不要臉等不實指控，還強行取走碩士班報名資料，甚至動手拉扯同事致受傷。王男挨告後，辯稱自己有「精神障礙」，台北地院審酌後，仍依誹謗、公然侮辱、傷害及強制等罪，判他拘役120天，得易科罰金12萬元。可上訴。

判決指出，2016年6月至9月間，王男在辦公室内，痛批同事「包庇自己的老師」、「不要臉，做這種齷齪事」等；10月間更針對研究所所長，誹謗他「貪瀆」、「擅改所有東西」、「自肥」、「偽造文書」、「沆瀣一氣」、「5萬多塊去杜拜豪華旅遊，你有臉喔」、「作為老師應該侵占單身宿舍，以利中飽私囊100多萬」、「為了能夠拿後頭莫名其妙的錢，博士班跟錢掛勾，免資格考」等。

同年10月間，王男還強行取走同事負責保管的1箱碩士班報名資料，並毀損另一名同事的名譽，「為了博士生後300萬權利，昧著良心」、「包庇考生」、「吃錢」、「被他霸凌，他在後頭做了什麼好事，讓人家哭著走」、「無恥」、「不要臉」、「讓一個女生6年畢不了業」等語，甚至徒手拉扯同事背部，造成下背部挫擦傷。

王男事後坦承犯行，但強調自己有精神問題，患有憂鬱症，並有負向思考、認知功能受損、易焦慮、易怒及嚴重自殺意念、不能專注、邏輯能力受損等症狀，且有中度身心障礙證明。

因此法院囑託醫院對王男進行精神鑑定，依鑑定結果，法官認為，王男雖然知道自己對於同事的作為可能違法，但因他的情緒及幻聽影響，使他覺得自己「就是要這樣做」，需要阻止他們，伸張正義，是在做對的事，並不覺得有錯，可認王男的辯識、行為控制力顯著降低，依法應減輕其刑。

法官審酌一切情狀後，依王男犯2個誹謗、2個公然侮辱、1個強制罪及1個傷害罪，一共6罪，判他拘役120天，得易科罰金。

►好康別錯過～

【更多新聞】

►國防教材有《哭泣女孩》！幼獅盜圖配文字促銷 總編輯下場慘

►影／太陽花殺人未遂案》警力懸殊還能限時淨空 自訴律師酸他：如神一般的男人

►2歲男童死時不到5kg！ 酒店狠母只認「遺棄致死」否認凌虐