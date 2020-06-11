韓國瑜扯鄭南榕遭批　侯友宜緩頰：每個人離去都有不同原因

▲鄭南榕、韓國瑜。（組合圖／翻攝自鄭南榕基金會粉專、記者張榮恩攝）

記者羅婉庭／台北報導

高雄市長韓國瑜批評「為何鄭南榕被塑造成英雄，許崑源卻是狗熊？」引發鄭南榕基金會不滿。對此，新北市長侯友宜11日表示，每個人離去都有不同的原因，外界無法評論。

高雄市長韓國瑜10日在中常會中表示，謠言止於智者，許崑源議長近日遭到不實的指控，「死者為大，台灣人的厚道、善良到哪裡去了」，並還原事發過程，許崑源在自殺前跟太太、女兒聊天，感嘆台灣民主為何如此，為何一個優秀的執政團隊會被罷免，高雄未來該怎麼辦，隨後女兒勸他去洗澡，他就跳樓了。

韓國瑜指出，許崑源事一個擔心台灣民主不要走向惡質、關心高雄前途的議長，他自殺是因為對局勢感到難過而選擇走上這條絕路，請外界停止消費與抹黑。

對此，侯友宜上午受訪時指出，許崑源的離去所有人都非常不捨、難過，每個人離去都有不同的原因，對家人來說更有不同的意義，外界無法評論。

對於外界批評韓國瑜不該拿鄭南榕比擬，侯友宜表示，此時台灣需要的是團結，面對後疫情時代要不斷往前走，拚經濟帶動台灣走向國際舞台，這個時刻不需要對政治有更多的評論。

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