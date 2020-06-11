「報復性罷免」黃捷若成功　范世平曝「下一步」：她等於浴火鳳凰了

▲范世平認為黃捷若被罷免，下一步可以直接宣布選立委。（ETtoday資料圖／記者陳政錄攝）

記者徐愷昕／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免通過後，韓粉號召發起「報復性罷免」，其中造成韓國瑜第一個民意破口的「白眼女神」高雄市議員黃捷更是首當其衝，不過台師大政研所范世平教授卻提出不同看法，他認為倘若罷捷案真的過關，反而能助黃捷更上一層樓，下一步直接朝選立委邁進。

韓國瑜6日遭罷免成功，引起許多支持者不滿，預備發起罷免浪潮，而第一個遭連署罷免的民代就是「白眼女神」黃捷。發起罷免連署的王先生表示，重啟罷捷活動，第一天就衝破600多份，若是要讓二階連署安全過關，4萬5千份為安全數值，希望罷捷活動能在7月底完成。

▲黃捷近日被點名，成為韓粉心中報復性罷免的第一人選。（組合圖／地方中心攝）

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對於「報復性罷免」遍地開花，資深媒體人趙少康更誇海口表示，他若是國民黨主席，絕對發動罷免戰，把民進黨政治人物罷光光。對此，台師大政研所范世平教授在《鄭知道了》節目發表看法，認為趙少康的想法根本是在斷送國民黨未來，並表示就算藍營粉絲依依將點名的議員、立委罷免掉又有何意義，搞不好還會因此得罪所有年輕世代，毀了國民黨2024布局總統大選的機會。

隨後范世平更提出反面看法，認為若罷捷案成立，對黃捷來講不見得是壞事，因為從她的選區來看，這次罷韓在鳳山29萬選民開出了11.7萬的同意票，一旦黃捷又引發投票潮，再次衝出高票，她等於浴火鳳凰了，下一步就可以直接宣布選立委。

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