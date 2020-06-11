真空期結束！美軍一天派「2艘航母」亞太巡航　專家：像在出口氣

▲ 尼米茲號啟動亞太巡航。（圖／翻攝自推特／USNavy）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國海軍尼米茲號（USS Nimitz CVN-68）和雷根號（CVN 76）近日宣佈啟動亞太巡航，結束近2個月的「航母真空期」。對此，海軍專家李傑表示，同一天啟動2艘航母巡航的情況比較少見，所以並不是巧合，「更像是出口氣的感覺。」

▲雷根號（USS Ronald Reagan）。（圖／取自美國海軍）

美國海軍第七艦隊9日宣佈，部署在日本的雷根號航母8日開始執行「春季巡航」任務，「出發前，航母上的5000名艦員進行了14天隔離和新冠病毒檢測，以保證執行任務期間不受病毒影響。」

另一艘航母尼米茲號同樣在8日開始啟動亞太巡航，加上繼續執行部署任務的羅斯福號（USS Theodore Roosevelt），美國近期或在西太平洋集結三航母秀肌肉。

海軍專家李傑向《澎湃新聞》表示，美國海軍同一天啟動2艘航母亞太巡航，這在以往也是比較少見的，所以並不是巧合，過去2個月，由於羅斯福號航母出現新冠疫情，導緻美國在西太平洋出現所謂的「航母真空」，這次的行動更像是出口氣的感覺，另一方面是展示美海軍的實力。

由於3艘航母理論上足以應付一場中小規模的局部戰爭，因此美軍每一次在西太平洋地區聚集3艘航母，都會引發外界的關注和熱議。軍事專家韓東指出，此次美軍派出的航母都是執行巡航任務，並且短期內沒有新冠病毒疫情在船上爆發的話，很可能在西太地區舉行三航母演習。

韓東表示，「過去2個多月，由於軍隊爆發疫情，導緻美海軍在西太無航母可用，僅靠一艘美國號兩棲攻擊艦撐著，擺出三航母陣仗也可以向競爭對手展示實力。 」