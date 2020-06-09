美軍C-40A外傳一度降落清泉崗　解放軍多架蘇愷30進入台灣西南空域

▲美軍C-40A飛越台灣西部10縣市 。（圖／翻攝Golf9推特）

軍武中心／綜合報導

美國海軍一架波音C-40A運輸機今（9）自日本沖繩起飛後飛越台灣領土上空，外傳該運輸機曾降落於台中清泉崗機場，不過國防部稍早並未對此正面回應。據了解，C-40A過去都是經由台灣東部外海飛行，今日因東海岸打靶的緣故而改飛西海岸航線，應該有接受我國民航機管制，至於外傳一度降落清泉崗基地（CCK）5分鐘，國防部則是予以否認。

radarbox網站資訊顯示，編號CNV7642的波音C-40A「快船」運輸機於台灣時間7時53分自日本沖繩縣嘉手納空軍基地起飛，經過基隆、新北、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、嘉義、台南等地飛行，最終途經南部海域後，飛離台灣領空。

▲美軍C-40運輸機。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

據了解，波音C-40為波音737-700C軍用版本，為美國海軍及空軍廣泛使用。其中C-40A被命名為「快船」，為海軍所用，多用以運輸「高優先度貨物和VIP」，C-40B／C則沒有被正式命名。

C-40A除了配備空中交通防撞系統、風切變探測系統和TACAN / UHF / 敵我辨識功能等，它還具有更高的燃油效率，最多可以乘載121名乘客或者8貨物托盤，客貨混裝可載3個貨物托盤和70名乘客。

C-40A目前已經飛離台灣上空，持續往南海前進，飛越東沙群島。隨後，軍方也在上午偵獲解放軍蘇愷30戰機多架次，短暫進入台灣西南空域，除廣播告警外，我空中偵巡戰機全程掌握並採積極驅離應處。

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