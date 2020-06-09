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美C-40A運輸機越台領空　軍事專家：表態支撐台灣

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▲▼美軍C-40A運輸機。（圖／取自美國海軍官網）

▲美軍C-40A運輸機，主要用於政軍要員和重要設備運輸任務。（圖／取自美國海軍官網）

記者陳政錄／台北報導

美國海軍一架波音C-40A「快船」運輸機，9日上午罕見穿越台灣上空。對此，國防部資深諮詢委員宋兆文直指，此舉可能與中共解放軍正在渤海，進行的大規模軍事演習有關，「表明美國會支援台灣，意義重大」；另軍事專家施孝瑋認為，這應僅是基於飛航安全考量下，正常過境需求，且期間未降落，應無過多軍事考量。

據追蹤美軍機動態的AirNav和Golf9網站資訊，美軍C-40A運輸機今天上午從日本沖繩起飛，一路經過基隆、新北、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、台南等地飛行，最終途經南部海域後，飛離台灣領空，往東南亞暹羅灣方向前去。

▲▼美軍C-40運輸機。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

▲美軍運輸機飛越台灣上空，圖為美軍C-40運輸機。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

過程中，一度有媒體報導傳出，該運輸機將降落台中清泉崗機場，引發外界熱議。對此，國防部表示，「美機進入我空域，有按程序完成申請，期間並未降落我任何機場」，指稱台海周邊海、空域狀況，國軍都能充分掌握，目前均正常。

值得注意的是，由於中共解放軍從5月14日起，東部戰區就在渤海灣邊的唐山港京唐港區，舉行2個半月的大規模實彈軍事演習，被認為與「武力犯台」有關，因此前海軍陸戰隊上校、現為國防部資深諮詢委員宋兆文認為，美方此次運輸機穿越台灣領空，就如同前幾次海軍艦隊、偵察機等動向，旨在表達對台灣的支持。

宋兆文說，對於解放軍所謂的「犯台」準備，美軍均一直密切關注，且從戰略來看，雙方作戰最早接觸的就是空軍，因此「它的飛機飛越台灣上空，表達對台灣支持，也表達對渤海地區軍演的態度。」他補充，接下來，解放軍南部戰區還將在南海演習，屆時8到10月份東沙島、太平島可能就會「很危險」，預計未來視解放軍的動向和態度，美國還會有類似做法，甚至是在台灣附近舉行演習。

▲▼2018年5月4日，隸屬解放軍海軍航空學院一團的兩架JL-9戰鬥機教練機在渤海灣附近起飛，接受飛行訓練。（圖／中國國防部）

▲解放軍正在渤海灣演習。（示意圖／中國國防部）

對此，施孝瑋看法則較為保守，他在受訪時表示，該架C-40A主要是作為人員運輸機、行政專機使用，「跟軍事運輸相對來講比較不一樣」，建議以平常心看待。他說，今天台東外海有雷雨胞，這可能是美方基於安全考量，改申請民航航線的主因，內容應是相對單純的飛行任務，因為沒有降落，也不需要特別許可。

至於台美關係方面，施孝瑋說，過去C-40運輸機其實經常經過台灣，也曾於美國參眾議員訪華時，降落松山機場，但因邦交原因，一般選擇到琉球過夜，不過如今台美關係熱絡，也會讓美方過境與申請我空域時更放心。

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