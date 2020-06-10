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美空軍F-35「摔斷腿」！降落時「起落架」折斷...機身磨跑道

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▲▼美軍F-35A。（圖／路透社）

▲美軍 F-35 的作戰半徑超過1,000公里。（圖／路透社）

實習記者任珈萱／綜合報導

美國空軍一架F-35戰機於星期一在常規飛行訓練返回後，在猶他州的希爾空軍基地（Hill Air Force Base ）降落時起落架折斷，導致機身摩擦地面，飛行員立刻送往醫院，目前正在接受醫學評估。這也是近兩個月發生的第三起F-35戰機事故。

綜合外媒報導，希爾空軍基地也發表一份聲明指出，這架F-35戰鬥機屬於388戰機聯隊，當時候飛機完成常規飛行訓練後折返基地，著陸時因起落架折斷；不過飛行員已離開飛機，這在醫院接受醫學評估。

希爾空軍基地聲明中也指出，目前跑道現已暫時關閉，而當時仍在飛行的飛機也已轉移到其他機場，飛行訓練先行停止；並且安全審查委員會將會對此事件進行調查。

據了解，截至目前為止，美國F-35飛行事故，近兩個月，已經發生3起事件；上一台是佛羅里達州艾格林空軍基地（Eglin AFB ）的F-35A於5月19日因機械故障墜機，飛行員逃生成功；第二起則是F-22戰機於5月15日墜機，所性飛行員一樣逃生成功。

F-35的機種包含採用傳統跑道起降的F-35A、短距離起飛／垂直起降機種F-35B和航空母艦艦載機的F-35C，是具有匿蹤設計的第五戰鬥機。

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