澳門連續63天「+0」　確診病人全部康復出院「隔離中心清空」

▲澳門連續63日沒有輸入性病例，政府宣布放寬管制。（圖／澳門新聞局，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

澳門政府10日召開記者會宣布，澳門已連續63日沒有新冠肺炎新增輸入性病例，疫情至今累計共45例確診病例，未發生本地社區傳播，「目前所有病人已經治癒出院，全部密切接觸者已解除隔離，隔離中心暫時無人入住。」

澳門社會文化司司長歐陽瑜表示，在澳門居民的共同努力下，澳門目前疫情屬可防可控，故推出3項新措施，包括「澳門居民入境珠海暫不實施集中隔離醫學觀察」的申請、往返香港國際機場和澳門的特別渡輪服務，以及受資助托兒所友善措施。

▼澳門社會文化司司長歐陽瑜。



歐陽瑜提到，考慮到部分沒有珠海居住證的澳門居民前往廣東的實際需求，經澳門政府與廣東省及珠海市相關部門積極溝通，並在符合國家整體防疫政策及採取有效防疫措施的前提下，珠海市將對有特別需要及因公務、商務及其他特殊情況原因經珠澳口岸入境珠海的澳門居民暫不實施隔離醫學觀察的安排。

歐陽瑜指出，有前往珠海的實際需求且符合相關條件的澳門居民，可以自11日起透過衛生局的新系統提出申請，經審核後會收到短信通知，以便提前辦理有效的核酸檢測。

往返香港國際機場和澳門的特別渡輪服務方面，歐陽瑜指出，疫情已持續多月，不少身處海外的澳門居民和留學生，擬取道香港國際機場返回澳門，同時，滯留澳門的外地人士亦擬經香港國際機場返回原居地；為此澳門政府得到香港政府的幫助和支持，將於6月17日至7月16日期間推出往返香港國際機場和澳門氹仔客運碼頭的特別渡輪服務以接載返澳的澳門居民及返回原居地的外地人士，每日兩班次。