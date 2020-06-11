▲ 乘載基隆雨都藝術之美，中山高中行進管樂列車震撼演出。（圖／基隆市教育處提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府為提升學生藝術與美感素養，邀請2018學年度「全國學生音樂比賽」優等以上團隊擔任表演學校，共同推動「音樂送到校表演活動」，10日中和國小、德和國小、中華國小、西定國小、長興國小等5所學校師生一同蒞臨中山高中，觀賞由學校「行進管樂團」及旗隊帶來的震撼演出。

自2019年12月由成功國中管弦樂演出響亮啟航，接續更有建德國中、百福國中的「國樂合奏」及中山高中的「行進管樂」等水準之作，讓藝術與美感的氛圍散播在基隆這座美麗城市之中。

▲ 基隆市中山高中深耕行進管樂多年，樂團多次榮獲全國優等的佳績。

基隆市中山高中深耕行進管樂多年，樂團多次榮獲全國優等的佳績，是基隆市非常優秀的音樂團隊之一，「行進管樂」除了精湛的管樂器與打擊樂器的表現外，最特別的是需要一邊演奏一邊行進，在悠揚的音樂聲中，同時展現出整齊劃一的隊形。

教育處處長林祝里表示，市府在2020學年度仍持續規劃「音樂送到校表演活動」，以音樂列車的方式，前往每一間學校，希望藉由各校多元的音樂類型表演，讓學生都能沉浸在音樂中，讓校園中的藝術與美感可以擴散並深耕到生活之中，將這樣的美好散播到城市的各個角落，營造出基隆獨有的藝術氣息。

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